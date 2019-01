I Retroscena di Blogo | Costanzo a Rai1 e si allunga S' è fatta notte

I Retroscena di Blogo : Torna il sereno fra Freccero e Presta e The good doctor passa alla domenica : La guerra a colpi di dichiarazioni delle scorse settimane sembra ormai acqua passata. Negli ultimi giorni si vedono spesso insieme Carlo Freccero e Lucio Presta, che avevano impugnato la spada per sfidarsi a duello a colpi di frecciate e l'oggetto del contendere era il telefilm The good doctor, le cui repliche Freccero aveva posizionato di venerdì, proprio contro il varietà della moglie di Presta, quel Superbrain condotto da Paola ...

I Retroscena di Blogo : Minoli su National Geographic con Green leader e l'anno prossimo il ritorno a La7 : L'appuntamento è per lunedì 4 febbraio quando debutta su National Geographic Giovanni Minoli in una nuova serie televisiva dal titolo Green leader, le aziende e il pianeta. Alle ore 20:40 Minoli incontrerà i leader delle maggiori imprese italiane per raccontare la prospettiva di una economia sostenibile. Gli ospiti di questi appuntamenti diffusi dal canale posizionato sul tasto numero 403 del telecomando di Sky sono alcuni fra i più ...

Retroscena Blogo : Carlo Freccero a pranzo con Giovanni Minoli - menù a base di... Rai2? : Sono settimane intense per Carlo Freccero, impegnato a mettere mano a Rai2, la rete che dirigerà fino a novembre prossimo. Tra l'introduzione ad un film e uno show in conferenza stampa, il direttore della seconda rete della tv pubblica trova anche il tempo per nutrirsi. La conferma di questa clamorosa rivelazione è arrivata poco fa quando Freccero sarebbe stato avvistato all'uscita di un noto ristorante nell'elegante quartiere Prati di ...

I Retroscena di Blogo : Ipotesi Verdetto finale nel day time di Rai1 : E' stato per parecchio tempo uno dei titoli forti del portafoglio di Rai1. Ci riferiamo a Verdetto finale, il programma condotto da Veronica Maya, Monica Leofreddi e Tiberio Timperi, che ha vissuto nel palinsesto del primo canale della Rai prima al mattino e poi nel primo pomeriggio. Ebbene, secondo quanto apprendiamo questo storico titolo potrebbe tornare sulla Rete 1 nella prossima stagione televisiva.Si starebbe infatti pensando di ...

Retroscena Blogo : La vita in diretta - le voci su Giletti e il no di Elisa Isoardi : Sono settimane intense in casa Rai quelle che stiamo vivendo, perché i nuovi direttori di rete, Teresa De Santis per Rai1 e Carlo Freccero per Rai2, stanno pensando e progettando il palinsesto dei prossimi mesi e, in particolare, del prossimo autunno (lavoro compiuto anche dal confermato Stefano Coletta per Rai3, ovviamente). Le voci in circolazione sono tante e non è mai semplice distinguere tra mero gossip, speculazioni politiche ...

I Retroscena di Blogo : L'inviato dell'Isola dei famosi 2019 : Mancano solamente una manciata di giorni alla partenza dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi. Giovedì 24 gennaio 2019 parte infatti la nuova serie del reality show made in Honduras guidato ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Da queste colonne vi avevamo già anticipato il cast del programma, ma volavano nell'aria ancora alcune incertezze figlie di voci che erano circolate rispetto alla figura delL'inviato di questo ...

I Retroscena di Blogo : Se telefonando Baglioni cerca Salvini... : Dunque giovedì c'è stata una telefonata fra Claudio Baglioni e Matteo Salvini, o meglio il direttore artistico ha cercato il Ministro degli Interni per chiarire le parole da lui dette nel corso di una conferenza stampa e che il capo del dicastero degli Interni ha commentato con un ironico tweet. Sanremo 2019, Matteo Salvini contro Claudio Baglioni: "Canta che ti passa, lascia che chi di dovere si ...

I Retroscena di Blogo : Adriano Celentano abbandona lo show di Canale 5? : Al teatro Camploy di Verona tutto era pronto. Le prove e la messa a punto dello show che doveva accompagnare la messa in onda della serie a cartoni animati Adrian sono in corso ormai da tempo. Il debutto dello spettacolo era previsto per lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5 e i primi due appuntamenti, come avevamo anticipato da queste colonne, erano previsti uno dietro l'altro, con la seconda puntata in onda martedì 22 ...

Retroscena Blogo : Gerry Scotti registrerà il nuovo game show in primavera inoltrata : A ottobre 2018 abbiamo ripreso una notizia dalle pagine di Tv Sorrisi e canzoni nella quale vi abbiamo parlato di un nuovo game show condotto da Gerry Scotti dal titolo Conto alla rovescia. Sappiamo che il suo meccanismo prevede domande di cultura generale come sappiamo il desiderio del conduttore di non tenere spenta la fascia del preserale durante l'estate.Ricordiamo innanzitutto che dopo gli impegni di Caduta Libera, The wall e Tu si ...

I Retroscena di Blogo : Ballando con le stelle 2019 ed i concorrenti in pista : Partiamo da un fatto prendendo a prestito un pezzo scritto da Oscar Avogadro, Daniele Pace e Mario Lavezzi, cantato nel 1980 da Loredana Bertè. Il singolo di cui parliamo e che ebbe un grandissimo successo all'epoca è "In alto mare" e pare essere davvero, secondo quanto apprendiamo, in alto mare la formazione del cast dell'edizione 2019 di Ballando con le stelle.prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Ballando con le stelle 2019 ed i ...

Retroscena Blogo - Dal 28 gennaio I Fatti Vostri si riducono - alle 11 arriva il TgSport? : Continua la "revolution" di Carlo Freccero a Rai2. Ora nei corridoi di viale Mazzini a Roma, dove si trova il quartier generale del servizio pubblico, si mormora delle prossime mosse apportate al palinsesto del daytime. Pare che da lunedì 28 gennaio nella mattina di Rai 2 possa debuttare un'edizione del telegiornale sportivo, trasmesso tra l'approfondimento di Tg2 Italia (un'altra novità del neo direttore) e il granitico I Fatti Vostri (di ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - il DopoFestival e la stanza d'hotel prenotata a nome di Saverio Raimondo : Questa è la storia di una stanza di un albergo di Sanremo prenotata per conto della Rai a nome di Saverio Raimondo. Sarebbe questo il perfetto incipit, in versione C'è posta per te, per raccontare l'indiscrezione di cui Blogo è entrata in possesso. Secondo quanto ci risulta, infatti, la tv pubblica starebbe pensando al coinvolgimento del comico al prossimo Festival di Sanremo. In particolare, Raimondo potrebbe essere presente al Dopo ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - Serena Rossi canterà Mia Martini - scoppia il caso Ora o mai più : Si concluderà stasera, mercoledì 16 gennaio, la tre giorni al cinema di Io sono mia, la fiction che Rai1 trasmetterà - secondo quanto risulta a Blogo - martedì 12 febbraio (la data non era ancora nota e anche in conferenza stampa, qualche giorno fa, non era stata annunciata ufficialmente). Come ipotizzato nelle scorse settimane, la biopic di Mia Martini prodotta da Eliseo Fiction di Luca Barbareschi usufruirà del lancio al Festival di ...

Retroscena Blogo : Rai Sport - Enrico Varriale nuovo vicedirettore? : Nel novembre 2018, il giornalista Auro Bulbarelli è stato nominato direttore di Rai Sport, la testata giornalistica Sportiva della Rai.A breve, avverrà anche la nomina di vicedirettore di Rai Sport e, stando a quanto appreso da noi di Blogo, secondo fonti interne alla Rai, al 90% la scelta dovrebbe ricadere sul giornalista e conduttore Enrico Varriale.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Rai Sport, Enrico Varriale nuovo vicedirettore? ...