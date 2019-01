I Ferragnez sono sacri Siete proprio sicuri di volerli criticare?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) Idiventati un tabù, un’icona sacra.come quegli argomenti che non vanno mai messi in discussione, pena il terrore dell’emarginazione sociale o la paura del castigo divino.come il sesso, il cibo, l’evacuazione corporale, la morte, Dio e tutto quello su cui non si può scherzare perché è garanzia della sopravvivenza della razza umana.già, o almenoper tutti i loro fan pronti a immolarsi sull’altare di una devozione che non si vedeva dai tempi delle crociate.per i loro followercome un dogma religioso davanti al quale ci si può solo inginocchiare e per il quale combattere guerre a suon di insulti e minacce di ogni tipo a chiunque si ribelli all’idea di venerare la sacra famiglia formata dall’immacolata Chiara, dal martire Fedez e dal bambinello bianco, rosso e tutto ricciolino Leone. Iper i loro fedeligli ...