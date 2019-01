Huawei Y7 Pro 2019 Manuale d’uso italiano Istruzioni PDF

Critica la messa a fuoco per Huawei P20 e P20 Pro con poca luce : EMUI 9 rivedibile : Comincia ad essere ampiamente diffuso l'aggiornamento Android Pie contenente anche la nuova EMUI 9 per Huawei P20 e P20 Pro qui in Italia, al punto che quest'ultimo ha visto rilasciato il pacchetto software anche per i modelli brandizzati TIM secondo quanto riportato di recente sul nostro magazine. Come sempre avviene in questi casi, se da un lato c'è chi si ritiene molto soddisfatto post download, allo stesso tempo non mancano le lamentele di ...

Huawei P30 e P30 Pro : display OLED - più RAM e fotocamera migliorata : Nelle ultime settimane si è molto parlato di Samsung e dell’attesa nuova linea di smartphone Galaxy S10 che vedranno la luce a breve, quasi in concomitanza con il MWC 2019. Ma il produttore sudcoreano non è certo l’unico ad avere in mente novità per i suoi clienti. Huawei non è da meno, soprattutto dopo l’ennesimo risultato positivo raggiunto nel 2018, anno in cui è avvenuto il sorpasso su Apple trasformando il colosso ...

Con il contagocce le specifiche di Huawei P30 e P30 Pro : tutto quanto già noto al 25 gennaio : Diciamoci la verità: del Huawei P30 e P30 Pro, fino a questo momento, si è parlato davvero pochissimo. Dei successori della serie Huawei P20 non si sa molto ma almeno alcune specifiche hardware e pure qualche dettaglio in più sul design dei top di gamma attesi per la primavera può essere ricapitolato in questo articolo. Anche per non lasciare i fan del brand a bocca asciutta in questa prima parte del 2019 e pure per beneficiare delle ultime ...

Huawei vede il proprio futuro tinto di rosa : “Diventeremo il primo produttore al mondo - nonostante tutto” : L'amministratore delegato di Huawei Richard Yu ha parlato in lungo e in largo del presente e del futuro della società sotto la cui ala rientra HONOR L'articolo Huawei vede il proprio futuro tinto di rosa: “Diventeremo il primo produttore al mondo, nonostante tutto” proviene da TuttoAndroid.

Nessuna incertezza su EMUI 9 per Huawei P Smart : programma beta al via : Lo avevamo già anticipato qualche giorno fa e ora EMUI 9 su Huawei P Smart è più che mai realtà. Il motivo è presto detto con l'avvio della fase beta di sperimentazione del firmware nella madrepatria del produttore, ossia in Cina. Non ci sono più dubbi dunque sul fatto che l'update arriverà, anche se non magari nel brevissimo periodo. Senz'altro un'ottima notizia per tutti i possessori del device che magari non speravano più nel passo in ...

Super Huawei Mate 20 Pro : patch di gennaio e nuova modalità fotocamera : Non possiamo che definirlo Super Huawei Mate 20 Pro l'ultimo top di gamma del colosso cinese, che vede migliorato ulteriormente il proprio comparto fotografico (già da prima eccellente). Per questo nuovo salto in avanti c'è da ringraziare l'aggiornamento alla versione EMUI 9.0.0.183, dal peso di 346MB. Il pacchetto, che si occupa anche di innestare a bordo del software le patch di sicurezza di gennaio 2019 (le più recenti ad oggi disponibili, ...

Huawei Mate 20 Pro si aggiorna con le patch di gennaio - la Modalità Super Macro e altre novità : L'update che introduce le patch di sicurezza Android di gennaio su Huawei Mate 20 Pro porta con sé anche la Modalità Super Macro. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei Mate 20 Pro si aggiorna con le patch di gennaio, la Modalità Super Macro e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo campus cinese di Huawei che riproduce le città europee : Il nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeIl nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeIl nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeIl nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeIl nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeIl nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeIl nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeIl nuovo campus Huawei che si ispira alle città europeeShenzhen ...

Spiazza tutti Huawei Mate 10 Pro TIM : già il 23 gennaio con EMUI 9 in Italia : Prima del previsto, qui in Italia, l'aggiornamento con cui è possibile toccare con mano EMUI 9 e Android Pie a bordo di un Huawei Mate 10 Pro TIM. Alcuni giorni fa vi avevamo riportato alcuni riscontri da parte della compagnia telefonica, che su Twitter aveva anticipato il rilascio dell'upgrade entro la fine di gennaio come probabilmente ricorderete tramite il nostro report. Ebbene, al contrario di quanto riscontrato in altre circostanze, ...

Entro l’estate il primo smartphone 5G Huawei : i paesi raggiunti dalla tecnologia grazie al produttore : Sul primo smartphone 5G Huawei oggi abbiamo qualche certezza in più. Nella giornata di ieri, 22 gennaio nel corso del Davos World Economic Forum, il vice presidente dell'azienda Hu Houkun ha annunciato i tempi necessari per il lancio del dispositivo tecnologico e lo diciamo fin da subito, ci sarà da attendere davvero poco. Sappiamo bene come Huawei sia impegnata non solo nella progettazione del suo primo smartphone 5G, ma sia anche la ...

Finisce l’attesa anche per Huawei P20 Pro TIM con EMUI 9 : aggiornamento disponibile : Settimana di fuoco per alcuni smartphone diventati in questi mesi assai popolari in Italia, come nel caso del cosiddetto Huawei P20 Pro TIM. Lo smartphone brandizzato, dopo qualche settimana di attesa, sta infatti iniziando a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9 ed il nuovo sistema operativo Android Pie, esattamente come abbiamo avuto modo di notificarvi lo scorso weekend con Huawei P20 TIM tramite il nostro approfondimento. Cerchiamo dunque di ...

Inaspettati migliori smartphone per i selfie : Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro sprofondano : Quali sono i migliori smartphone per selfie, con una resa della fotocamera frontale eccellente per i nostri autoritratti o le foto tra amici? Possiamo equiparare le classifiche delle migliori fotocamere principali con quelle dei sensori presenti sopra il display? Certo che no e gli esperti DxOMark hanno dimostrato come tra le due componenti possa esserci un divario notevole. Solo qualche giorno fa, abbiamo segnalato come nell'olimpo dei ...

Huawei sta operando una ristrutturazione interna per snellire la propria organizzazione : Ren Zhengfei, CEO di Huawei, afferma che la compagnia si sta sottoponendo a una profonda ristrutturazione interna, per rendere più snella l'organizzazione. L'articolo Huawei sta operando una ristrutturazione interna per snellire la propria organizzazione proviene da TuttoAndroid.

Dal 21 gennaio ci dà un taglio anche Vodafone ai prezzi per Huawei P20 Pro - P20 e P20 Lite a rate : Stanno emergendo oggi 21 gennaio nuove offerte concepite da Vodafone per gli utenti mobile che, tra le altre cose, consentono anche l'acquisto di smartphone a rate sfruttando condizioni vantaggiose, come si potrà notare con Huawei P20 Pro, P20 e P20 Lite. Cerchiamo dunque di chiarire tutte le soluzioni disponibili a partire da questo lunedì, individuando anche le tariffe che il pubblico può associare a tali device per dilatare il loro pagamento ...