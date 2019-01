Grillo | “Migranti? Sia M5s che Lega vogliono impedire mercimonio della sofferenza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) “Sia noi che laintendiamoquesto”. La gestione dei migranti, i rapporti con lae i primi mesi al governo: in una lunga intervista ad America Oggi, Beppeè tornato a parlare di attualità e delle misure messe in campo dall’esecutivo gialloverde. “Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente”, ha detto. “Oppure puoilo spaccio di false speranze e ridiscutere la questione a livello Ue. Il che significa anche graffiarsi un po’ con la Francia, che non resiste ai suoi istinti colonialisti”.Il cofondatore e garante del Movimento ha quindi parlato dei rapporti con il Carroccio, difendendo la scelta di accettare di firmare il contratto con Matteo Salvini: “Il rapporto con laè un continuo confronto, anche sofferto, con una diversa sensibilità ...