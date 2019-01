Governo della Germania | Il quadro rubato è degli Uffizi | torni in Italia

Sea Watch : Governo ribadisce no allo sbarco - nemmeno per i minori. Appello della Cei e di Siracusa : 'Pronti ad accoglierli' : La nave all'orizzonte, le associazioni sulla spiaggia a chiedere lo sbarco dei migranti. Le immagini che arrivano dalle coste della Sicilia orientale documentano meglio di ogni altra cosa la fase di ...

Il Governo risponde sulla concessione della Certosa di Trisulti al movimento vicino a Bannon : "Responsabilità di Franceschini - gara in regola" : La Certosa di Trisulti è stata affidata a una fondazione nazional-populista di destra con ramificazioni negli ambienti del radicalismo giudaico-cattolico statunitense per farne "una scuola di nazionalismo di estrema destra e di cattolicesimo integrale", accusa Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Ed è l'imputazione che Leu rivolge alla Dhi, la fondazione che ha vinto il bando di gara promosso dal ministro dei Beni Culturali ...

Il Governo ha autorizzato l’entrata in acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti - a causa delle cattive condizioni meteo : Il governo ha autorizzato l’entrata nelle acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti soccorsi di fronte alla Libia sette giorni fa. L’ingresso, ha fatto sapere la Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa

Scuola - docenti neoassunti bloccati 5 anni nello stesso istituto. La scelta del Governo in nome della continuità didattica : Fermi nella stessa Scuola in nome della continuità didattica. O “prigionieri” per anni di una cattedra. Questione di punti di vista: il Governo si rimangia l’accordo coi sindacati firmato giusto poche settimane fa e stabilisce che dal prossimo settembre i docenti dovranno restare più a lungo nello stesso istituto. Il vincolo di permanenza passa da tre a cinque anni (ma non per tutti, per il momento solo per i neoassunti). La norma è contenuta in ...

Trivelle - scontro nel Governo. Costa : 'Non firmo l'ok'. Ira della Lega : ... di area M5S, che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e il viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia che replica netto: 'Non può fare ...

Che cos’è la quota 100 - l’anticipo della pensione introdotto dal Governo : La quota 100 è la misura che permette, a chi ha almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati, di andare in pensione in anticipo. Il governo l'ha introdotta con un decreto approvato in Consiglio dei ministri: cosa prevede la quota 100, chi può aderire, quando si potrà andare in pensione e come funzioneranno le novità sulla buonuscita dei dipendenti pubblici e sul riscatto della laurea.Continua a leggere

Congresso Cgil - Governo assente : Camusso attacca. Mattarella : “Il lavoro è priorità - sindacato protagonista della crescita” : Da un lato, l’assenza del governo criticata dalla segretaria uscente Susanna Camusso. Dall’altro il messaggio di Sergio Mattarella, che ricorda come “nella storia repubblicana il sindacato è stato protagonista” della crescita economica e dei diritti dei lavoratori. Il Congresso della Cgil, chiamata a scegliere il nuovo segretario tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla, si infiamma perché l’esecutivo Conte non è ...

ESCLUSIVA Senatrice Bini - PD - : "Sul tema migranti basta propaganda da parte del Governo. L'operato della Raggi? Roma è una nave senza ... : I semplici tweet non affrontano la questione e dimostrano un'elevata incapacità politica da parte del ministro Salvini, sia per quanto riguarda il contrasto alla malavita, sia rispetto agli altri ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista scassa il Governo : "Quello della Lega è un furto" : "Quei soldi appartengono a tutti noi, a me, a lei e agli elettori della Lega". Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, attacca il Carroccio: "Matteo Salvini non è responsabile di quel furto", premette il grillino di ritorno dal viaggio in Sudamerica, "ma quei sold

Delrio : dal Governo vergognosa occupazione della Rai : Roma, 19 gen., askanews, - 'L'unica cosa che cresce in Italia non sono i posti di lavoro e l'economia ma la vergognosa occupazione della Rai'. Lo dichiara Graziano Delrio, capogruppo democratico alla Camera dei deputati, a proposito dei dati dell'Osservatorio di Pavia sulle presenze ...

Pensioni - quanto costerà il riscatto della laurea con lo sconto previsto dal Governo : Il decretone approvato dal Consiglio dei ministri, contenente le regole su Reddito di cittadinanza e quota 100 in tema di Pensioni, prevede anche uno sconto per chi vuole riscattare gli anni di studio all'università. Il riscatto della laurea costerà poco più di 5.400 euro l'anno e potranno accedervi i lavoratori under 45.Continua a leggere

Palermo : Sc - 'è il momento di rilanciare Governo della città' : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - E' Sinistra Comune il primo partito incontrato ieri sera dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando in vista del rimpasto del governo della città. La riunione, svoltasi ieri sera, è stata definita "interlocutoria" da Sc che ha ribadito la necessità per Palermo "di un rilan