Google Duo avrà presto un client Web

Google Duo si aggiorna alla versione 46 - introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app per dispositivi Android, portandola così alla versione 46 L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 46, introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Documenti e Fogli in G Suite e semplifica l’invio di brevi videomessaggi con Google Duo : Google ha annunciato che è possibile rendere alcune parti del vostro grafico di colori diversi in Google Fogli, ma più che altro è in arrivo anche un altro aggiornamento di G Suite che permette di incorporare un file di disegno di Google in un Documento e aggiornare facilmente il contenuto del disegno collegato. L'articolo Google aggiorna Documenti e Fogli in G Suite e semplifica l’invio di brevi videomessaggi con Google Duo proviene da ...

Google testa le chiamate di gruppo e una modalità di scarsa luminosità su Google Duo : Google testa le videochiamate di gruppo e una nuova funzione di Google Duo che si attiva in condizioni di scarsa luminosità. L'articolo Google testa le chiamate di gruppo e una modalità di scarsa luminosità su Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Google Duo si aggiorna alla versione 45 e si prepara a notifiche preventive - modalità low light e invio di video pre-registrati : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 45 L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 45 e si prepara a notifiche preventive, modalità low light e invio di video pre-registrati proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi - Duo e Hangouts : Google nelle scorse ore ha annunciato alcune novità per i suoi vari servizi di Messaggistica: stiamo parlando di Messaggi, Allo, Duo e Hangouts L'articolo Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi, Duo e Hangouts proviene da TuttoAndroid.