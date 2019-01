Golf – Farmers Insurance Open | Justin Rose passa al comando | Tiger Woods lontanissimo dal

Golf - Farmers Insurance - Rose al comando : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Al Farmers Insurance Open di Golf è sorpasso Justin Rose. Nel torneo del PGA Tour, a metà gara, il leader mondiale con 129, -15, ha guadagnato il comando della classifica con 3 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Rose al comando del Farmers Insurance Open dopo il secondo giro : Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata del Farmers Insurance Open, torneo valido per il PGA Tour 2019 di Golf. dopo le prime 36 buche si è portato in testa alla classifica l’inglese Justin Rose, con uno score complessivo di -15. Il britannico, n.1 del ranking mondiale, ha girato in 66 colpi sul par 72 del South Course del Torrey Pines Golf Club di San Diego, in California (Stati Uniti d’America). Con sette birdie e un ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Farmers Insurance Open Jon Rahm davanti a Justin Rose e Doug Ghim dopo il primo giro. 53° Tiger Woods : Si è concluso questa notte il primo giro al Farmers Insurance Open di San Diego, California, torneo valido per il PGA Tour 2019 che ha una lunghissima tradizione (la prima edizione, come San Diego Open, si è svolta nel 1952). Al comando c’è l’attuale numero 7 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, già vincitore a San Diego nel 2017 ed in grado di girare 10 colpi sotto il par 72 del Torrey Pines Golf Course. Rahm precede la coppia formata ...

Golf - il 2019 di Tiger Woods comincia con il Farmers Insurance Open : l’americano lancia la sfida a Rose : Primo torneo nel 2019 per l’americano, che va a caccia di alcuni record da ottenere nel corso di questa stagione Tiger Woods debutta nel 2019 partecipando al Farmers Insurance Open (24-27 gennaio) in programma a San Diego, in California, sul percorso del Torrey Pines GC (South Corse), un campo che gli è particolarmente favorevole, dove ha vinto otto volte, sette in questo evento, l’ultima nel 2013, e una in un major (US Open, ...

