GMG PANAMA 2019 Francesco e il giovane paralitico | come a Cafarnao duemila anni dopo

GMG PANAMA 2019/ Francesco e i giovani - non un'utopia da realizzare ma Qualcuno da seguire : Oggi comincia la Giornata mondiale della gioventù a PANAMA. Sarà un appuntamento molto diverso dai precedenti, perché diversi sono i giovani

Sant'Egidio : "Portiamo alla GMG di Panama le attese di pace e giustizia dei piccoli" : Domani, venerdì 25 gennaio, alle 10, l'Università Cattolica 'Santa Maria La Antigua', in Avenida Ricardo Alfaro, ospiterà un'assemblea, che darà voce ai sogni dei giovani per un mondo più umano, ...

Panama non è lontana - GMG 2019 Andria : Quindi "Panama non è lontana" perché in una comunione di intenti, di fede, vivremo con Papa Francesco e tutti i giovani del mondo questa giornata. La giornata inizierà il 26 gennaio alle ore 18.00 ...

Ambar - ventenne designer del logo della GMG di Panama : Panama, , askanews, - Ambar Calvo, studentessa di architettura all'Università di Panama, classe 1999, è la designer del logo della Giornata Mondiale della Gioventù, che si è aperta a Panama e che vede ...

Papa vola oggi a Panama per la GMG : 7.02 Papa Francesco parte oggi alla volta di Panama per la 34esima Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). E' il 26esimo viaggio internazionale del suo pontificato e il primo del 2019. Attesi giovani cattolici da tutto il mondo. Francesco partirà con un volo Alitalia alle 9.35 da Roma-Fiumicino e arriverà a Panama quasi 13 ore dopo,alle 16.30 locali(le 22.30 ora italiana). Ad accoglierlo all'aeroporto internazionale di Tocumen, il presidente ...

GMG di Panama - Farrell : "Sarà la continuazione del Sinodo sui giovani" : Spero impariamo la loro volontà', insieme al loro profondo senso di fede, che li fa vivere molto uniti a Dio, 'cosa che in altre parti del mondo non sperimentiamo'. Qui il video della intervista del ...

Il Papa a Panama dal 23 al 28 gennaio - il programma per la GMG : Città del Vaticano, 21 nov., askanews, - La Via Crucis del 25 gennaio al Campo Santa Maria la Antigua nella Cinta Costera, la Veglia con i giovani nel pomeriggio del 26 gennaio in Campo San Juan Pablo ...