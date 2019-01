Gli stivali e i gadget di Sailor Moon che stanno facendo impazzire le ragazze

Michelle Obama - abito giallo e stivali Gli tterati : scivolone di stile : Michelle Obama con il suo impegno nelle questioni sociali e la sua intelligenza può tutto. Ma gli stivali d’oro glitterati forse sono un po’ troppo. L’ex first lady durante la presentazione del suo libro, Becoming. La mia storia, ha sfoggiato un look davvero glamour da lasciare senza parole Sarah Jessica Parker che era al suo fianco. L’outfit però è proprio sopra le righe e molto eccentrico. Decisamente diverso dallo ...

Michelle Obama indossa stivali Glitterati da 4mila dollari e fa impallidire Carrie di "Sex and the city" : Un'apparizione davvero fashion quella di Michelle Obama, in occasione della presentazione del suo libro Becoming. La mia storia insieme a Sarah Jessica Parker, star di Sex and the City chiamata ad intervistarla. La moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha indossato un paio di stivali firmati Balenciaga dal valore di circa 4mila dollari.Mercoledì sera, presso il Barclays Center di Brooklyn, Michelle Obama ha sfoggiato gli ...