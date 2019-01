Giovanni Malagò | “Il mio sogno? Vedere le Olimpiadi estive a Roma Spero in

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Abbiamo il 50% di vincere - Stoccolma molto forte. Il governo ci tiene” : L’Italia è in piena lotta per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi ma la candidatura del Bel Paese se la dovrà vedere con Stoccolma. La Svezia ha finalmente trovato un governo politico e questo potrebbe rimescolare le carte in tavola, il sogno è naturalmente quello di ammirare i Giochi nella nostra Nazione ma non sarà semplice superare la ...

Coni - Giovanni Malagò convinto : “in caso di cori razzisti le partite vanno fermate” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della possibilità di interrompere le gare calcistiche in caso di atti di razzismo “Fermare le partite per i cori razzisti? La mia personale opinione è che vada fatto, poi ci sono delle regole che impongono una procedura, un protocollo, la domanda va fatta a chi ha la responsabilità. Ci sono dei regolamenti, se si pensa che vadano male bisogna fare di tutto per cambiarli ma è tutta ...

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò : “Ottimista sulla riforma dello sport”. Giorgetti : “La politica non farà intrusioni” : Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati Generali dello Sport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dal Coni presso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima di Distensione tra Governo e Coni dopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito alla riforma dello sport voluta da Palazzo Chigi. Il Presidente Giovanni ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina - oggi la consegna del Dossier : le parole di Giovanni Malagò : Giovanni Malagò verso la consegna della Candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del numero 1 del Coni “oggi consegneremo le chiavette con il Dossier per la Candidatura del 2026. Abbiamo fatto i compiti, secondo me li abbiamo fatti bene, anche se nella migliore tradizione italiana siamo arrivati quasi all’ultimo secondo“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Adempimenti formali ok. La riforma non è più una battaglia” : Torna d’attualità l’argomento delle Olimpiadi Invernali 2026. A parlarne è Giovanni Malagò, il numero uno del CONI, che in giornata è stato protagonista di un Consiglio informale. Queste le sue parole riferite dall’ANSA in merito alla candidatura di Milano e Cortina: “Ho ricevuto poco fa un messaggio che mi conferma l’arrivo dai Comuni di Milano e Cortina, ma anche dalle Regioni Lombardia e Veneto, di tutti gli ...

Giovanni Malagò : “La parola sport dovrebbe essere inserita nella Costituzione”. Giorgetti : “Sono rispettoso dell’autonomia” : Oggi sono stati presentati ufficialmente i Campionati Studenteschi 2019 e all’appuntamento non potevano mancare i rappresentanti delle istituzioni. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, non si è tirato indietro e ha espresso il proprio parere sull’importanza del rapporto tra sport e scuola: “Il Coni nel suo statuto non ha la parola scuola perché forse all’epoca, quando è stato scritto, si pensava in modo diverso ma, e qui ...

Giovanni Malagò a 360° : “Sulla Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia. Il sogno Milano-Cortina prosegue. Paltrinieri portabandiera a Tokyo? Perchè no…” : È un Giovanni Malagò a tutto campo quello che questa mattina è stato ospite ai microfoni di Radio1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io sport”. Il presidente del CONI ha toccato numerosi argomenti di grande importanza, incominciando dalla spinosa questione della Supercoppa italiana che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita. “Sul caso della Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante ...

Giovanni Malagò : "Sul caso della Supercoppa italiana c'è il trionfo dell'ipocrisia : "Sul caso della Supercoppa c'è il trionfo dell'ipocrisia da parte di tante persone". Questa l'opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle polemiche sollevatosi sulla Supercoppa italiana, che Juventus e Milan si contenderanno il 16 gennaio a Gedda in uno stadio dove le donne potranno accedere ma non in tutti i settori."La Lega di Serie A ha fatto un bando e l'offerta migliore è stata quella dell'Arabia ...

Giovanni Malagò - la ricetta contro la violenza negli stadi : 'Dopo un coro razzista - tutti a casa' : Se non è un consegnarsi alla politica... Almeno, unica cosa buona, è previsto il finanziamento automatico allo sport con tetto minimo del 32% delle entrate dello Stato'. Presidente, nel 2020 scade il ...

Razzismo - Giovanni Malagò : “gli arbitri devono avere la facoltà di interrompere le partite” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del ben noto casa Koulibaly che sta facendo molto discutere in queste ore In caso di cori razzisti “l’arbitro deve avere la facoltà, oltre di sospendere, di poter chiudere la partita“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando all’Adnkronos l’ultimo episodio di Razzismo ai danni di Koulibaly durante Inter-Napoli. “Bisogna far sì che non ...

Collari d’Oro 2018 - consegnati i riconoscimenti al Salone d’Onore del CONI. Giovanni Malagò : “Garanzia per il futuro dello sport italiano” : Al Salone d’Onore del CONI si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza dello sport italiano. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha subito ricordato il compleanno di Alberto Tomba, atleta del secolo assieme a Sara Simeoni, ed il genetliaco di Antonio Rossi, che ha condotto la consegna assieme a Diana Bianchedi ed Oscar De Pellegrin. Il numero ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’allarme di Giovanni Malagò : “Sarà dura battere Stoccolma - hanno una lobby fortissima” : E’ corsa a due per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano-Cortina ha ora un unico ostacolo rappresentato dalla capitale svedese Stoccolma dopo che Calgary ha detto “No“ attraverso un referendum cittadino che ha dato esito negativo. E dunque la sfida tra la candidatura nostrana e quella scandinava animerà la scena e se, inizialmente, c’era ottimismo sulla situazione in Svezia non così favorevole ...

