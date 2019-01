Giovane muore carbonizzato in incidente

La madre muore a Napoli - colletta per il viaggio del Giovane migrante : Una colletta dei carabinieri ha consentito stamani, all'alba, ad un giovane tunisino - disoccupato e senza neanche un euro in tasca - di partire da Bernalda , Matera, per Napoli per dare l'ultimo ...

Napoli : Giovane papà muore a 35 anni per infarto - lascia una bimba piccola : Quanto accaduto nelle scorse ore nella provincia di Napoli è una vera e propria tragedia, in cui a perdere la vita è ancora una volta una giovane persona. In particolare, si tratta del professionista Salvatore Visone, un uomo titolare di un'agenzia di servizi, di appena trentacinque anni originario dei noti Quartieri Spagnoli della città partenopea. Secondo quanto si apprende dal noto sito Napoli Today, infatti, il giovane papà era molto ...

Treviso : Luigi - Giovane portiere di 14 anni - muore per le complicanze di un'influenza : Un ragazzino di soli 14 anni, Luigi Martignago, è deceduto nella serata di lunedì molto probabilmente per le complicanze legate ad una forte influenza degenerata nel giro di pochi giorni. I genitori, quando si sono accorti che le condizioni del figlio stavano drammaticamente peggiorando, hanno prontamente chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma nonostante ciò non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, infatti, è morto all'ospedale di Treviso poco ...

Influenza - Giovane portiere di calcio muore a 14 anni : sospetta miocardite : TREVIGNANO , TREVISO, L'Influenza, la febbre molto alta e i sintomi che diventavano sempre più forti. Fino all'epilogo, tragico e rapidissimo. Così è morto lunedì sera all'ospedale Ca' Foncello di ...

Slavina su sciatori - muore un Giovane : 14.43 Un giovane di 21 anni, della Val Pusteria,è morto sotto una valanga sul Monte Spico, in Valle Aurina (Bolzano). L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. Il ragazzo era insieme a un gruppo di amici, quando la Slavina si è staccata inghiottendo 6 sciatori. Cinque sono stati estratti vivi. Dopo le copiose nevicate dei giorni scorsi, il pericolo valanghe è stato portato a livello 3 su 5.

Sassari - Giovane 20enne muore a causa di una rara forma di meningite : Sarebbe il primo caso dell’anno di meningite in Sardegna. La vittima è un giovane di 20 anni, come riportano i giornali locali, originario di un paesino nella provincia di Sassari giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, nella giornata del 15 gennaio, in codice rosso con un quadro clinico altamente compromesso. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, come riportano i medici della struttura, tanto da ...

Regno Unito - Giovane calciatrice muore improvvisamente : aveva la febbre : Il mondo del calcio inglese è sotto choc. Molly Webb faceva parte della squadra dei Loughborough Foxes. Domenica è morta dopo aver manifestato sintomi simil-influenzali.Continua a leggere

Stroncato da una meningite fulminante - muore un Giovane di 20 anni a Sassari - Sardiniapost.it : Un giovane di circa 20 anni è morto a seguito di una meningite da meningococco di tipo Y a Sassari . Lo rende noto la stessa Azienda ospedaliera. 'Un caso di meningite infettiva da meningococco Y è ...

Sicilia - Terrasini : Giovane pescatore viene travolto da un'onda e muore : Sicilia, Terrasini - Secondo le ricostruzioni, questa mattina, due giovani pescatori che stavano pescando sugli scogli, sono stati travolti da un'onda. Fortunatamente, Giuseppe, l'amico di 28 anni,...

Avellino - Giovane disabile muore in ospedale : dieci gli indagati : Lutto a Mugnano del Cardinale per la prematura scomparsa di Alessio Sanseverino. Il giovane sarebbe deceduto qualche giorno dopo il suo ricovero presso l'ospedale Moscati di Avellino per cause che restano tuttora da verificare: sono dieci (al momento) le persone iscritte nel registro degli indagati. Il ricovero in ospedale e la morte improvvisa Non ci sta la famiglia del giovane, che ha deciso di sporgere immediatamente denuncia per far ...

Giovane snowboarder muore a Courmayeur su una pista vietata : Uno snowboarder italiano e' morto a causa di una caduta mentre sciava fuoripista sopra Courmayeur. L'incidente e' avvenuto nella zona di Plan de la Gabba. Secondo quanto si e' appreso la vittima e' precipitata da un salto di roccia. Assieme a lui c'era un altro snowboarder che e' rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza. E' morto precipitando per oltre 100 metri da un salto di roccia ...