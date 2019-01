GIORNATA MEMORIA | L' ABRUZZO RICORDA VITTIME OLOCAUSTO TRA MUSICA | TEATRO E STORIA

GIORNATA della Memoria : 'Il bambino nella valigia' tra i film trasmessi il 27 gennaio : Il 27 gennaio è il giorno in cui negli Stati del mondo si celebra la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dello sterminio degli ebrei d’Europa da parte delle autorità della Germania nazista. A cosa serve la Memoria? La risposta è tutta dentro una frase di Primo Levi: “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della Memoria”. In Italia e nel mondo sarà una domenica di eventi e anche ...

GIORNATA della Memoria - “l’arma segreta” dei frati delle Marche : “Così salvammo gli ebrei - tra travestimenti e falsi lavori” : “Distruggete quel convento“. Era la fine di agosto del 1944 quando dalla cima di Montemaggiore, a metà strada tra Pesaro e Urbino, Winston Churchill, deciso a superare la linea gotica, diede ordine di abbattere il Santuario del Beato Sante. Nel bosco che circondava il monastero, infatti, i tedeschi nascondevano una contraerea. Impossibile bombardare senza colpire anche i francescani. Il convento venne in parte distrutto, ma nessuno perse ...

GIORNATA della Memoria - Heinz il primo gay a raccontare la storia dei triangoli rosa : “Noi - dannati fra i dannati” : I rossi erano i prigionieri politici, i gialli erano gli ebrei, il verde era destinato ai criminali comuni. E poi c’erano loro, i “finocchi”, i “froci”, i “degenerati”, contraddistinti da un triangolo rosa affisso sul petto. Un lembo di stoffa “più grande degli altri di circa due o tre centimetri”, perché così gli omosessuali “erano riconoscibili anche da lontano”. Heinz Heger, studente universitario poco più che ventenne, era uno di questi. E ...

GIORNATA MEMORIA - il racconto dell’ex deportato Emo Bianchi : “Uccisero un mio compagno perché aveva fatto una carezza a un bimbo tedesco” : “Ogni domenica, alle nove e mezza, venivano a prenderci dal campo con un camion. Sceglievano i più debilitati. In italiano, ci dicevano: ‘Vieni, vieni al Pronto soccorso, ché lì ti danno da mangiare i maccheroni. Non vedi come sei diventato magro?’. Non è più tornato indietro nessuno. Li portavano ai forni crematori”. Emo Bianchi ha 96 anni, ne aveva soltanto 20 quando fu firmato l’armistizio di Cassibile. Era il 3 settembre del 1943, e i ...

GIORNATA della Memoria 2019 : gli speciali appuntamenti di Rai - Mediaset - La7 e Sky : Giornata della Memoria Una programmazione per non dimenticare le vittime della Shoah. Anche quest’anno Rai, Mediaset, La7 e Sky hanno predisposto degli speciali palinsesti in occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, nel giorno in cui – 74 anni fa – con l’apertura dei cancelli del campo di Auschwitz e la liberazione dei sopravvissuti allo sterminio nazista, il mondo conobbe l’orrore ...

La GIORNATA della Memoria selettiva : ricordiamo i lager tedeschi ma non quelli italiani : La Giornata della Memoria selettiva: ricordiamo Auschwitz, la Shoah e i lager tedeschi ma non conosciamo la storia dei nostri campi di concentramento italiani in Libia, Eritrea ed Etiopia. Una Giornata della Vergogna per i crimini coloniali fascisti sarebbe doverosa nell'epoca di "Prima gli italiani"Continua a leggere

GIORNATA della memoria : la storia del Porrajmos - lo sterminio dimenticato della comunità rom : Il 27 gennaio si celebra in Italia la Giornata della memoria, riconosciuta grazie alla Legge n. 211 del 20 luglio 2000 per ricordare lo sterminio del popolo ebraico – la Shoah -, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte. Nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria ...

GIORNATA della Memoria al Teatro Biblioteca Quarticciolo : 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria al Teatro Biblioteca Quarticciolo sono presentati due spettacoli in anteprima regionale: ore 17.00, Auschwitz, una storia di vento della Compagnia Mamarogi con la regia di Fabrizio Pallara, spettacolo per le famiglie, che vede In scena Manuel Buttus e Roberta Colacino: ore 21, Autobiografia di un picchiatore fascista di e con Marco Brinzi, ispirato al romanzo di Giulio Salierno edito da ...

GIORNATA della Memoria - così due mirabili documentari raccontano l’orrore persecutorio sugli ebrei dell’Europa dell’Est : La forza testimoniale, dalla fotografia alla parola scritta. Non c’è limite creativo a chi voglia rivisitare la Storia per trasformarla in Memoria. È quanto accade attraverso due mirabili documentari visibili in selezionate sale italiane in occasione della Giornata Mondiale della Memoria, il prossimo 27 gennaio. Se The Dead Nation (in originale Tara Moarta) del romeno Radu Jude rivisita l’orrore persecutorio nazista sugli ebrei dell’Est europeo ...

GIORNATA della Memoria - la storia segreta del Perlasca di Viareggio : salvò i militari antifascisti travestendoli da camerieri : Passavano i treni, col loro carico di sofferenza e di paura: la gente chiusa nei carri bestiame diretti in Germania, ai campi di lavoro. E lui aveva avuto quei treni davanti agli occhi tutti i giorni, quando andava a lavorare al ristorante della stazione di Viareggio. Così Spagnolo Spagnoli, un giorno di quasi ottant’anni fa, decise che era il momento di agire: cominciò a camuffare i prigionieri che i nazisti facevano scendere per prendere ...

Un weekend di appuntamenti all'insegna della "GIORNATA della Memoria" in provincia di Savona : Si celebra il 27 gennaio il Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah. Sono passati 74 anni dal giorno in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz e il mondo venne a conoscenza ...

GIORNATA della Memoria - in Bergamasca spettacoli - letture e mostre : Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per celebrare il Giorno della Memoria . In città e provincia vengono promossi spettacoli, mostre e incontri per non dimenticare l'orrore della Shoah. Bergamonews vi propone una panoramica delle iniziative a tema sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete ...

Il Cinema celebra la GIORNATA della Memoria 2019 : Il film rimarrà in programmazione al Cinema La Compagnia anche nei seguenti spettacoli: Lunedì 28 ore 17.00 Martedì 29 ore 15.00 Giovedì 31 ore 21.00 Biglietto: 6' intero/ 5' ridotto / INGRESSO 3' ...

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Shoah. GIORNATA della memoria con Gaetano Basile al teatro Apollo-Guadagno per ricordare le vittime del ... : 25 gennaio 2019 Ingresso libero Nella Giornata della memoria, domenica 27 gennaio, alle ore 18,30, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, Gaetano Basile, accompagnato dai musicisti Mandreucci e Vella, ...