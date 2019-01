Giornata della Memoria al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Fantacalcio : i consigli della 21esima Giornata di campionato : Turno complicato, con tante sfide equilibrate e scelte difficili da fare al Fantacalcio nell'ultimo weekend prima della fine del calciomercato. Cerchiamo di orientarci, studiando ruolo per ruolo i ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 21Giornata 2018-19 : Sky Sport Serie A, Sky Sport 251. Lazio-Juventus , domenica 27 gennaio, ore 20:30. Sky Sport Serie A, Sky Sport UNO, Sky Sport 251. Empoli-Genoa , lunedì 28 gennaio, ore 20:30. Sky Sport Serie A, Sky ...

Giornata della Memoria - così due mirabili documentari raccontano l’orrore persecutorio sugli ebrei dell’Europa dell’Est : La forza testimoniale, dalla fotografia alla parola scritta. Non c’è limite creativo a chi voglia rivisitare la Storia per trasformarla in Memoria. È quanto accade attraverso due mirabili documentari visibili in selezionate sale italiane in occasione della Giornata Mondiale della Memoria, il prossimo 27 gennaio. Se The Dead Nation (in originale Tara Moarta) del romeno Radu Jude rivisita l’orrore persecutorio nazista sugli ebrei dell’Est europeo ...

Giornata della Memoria - la storia segreta del Perlasca di Viareggio : salvò i militari antifascisti travestendoli da camerieri : Passavano i treni, col loro carico di sofferenza e di paura: la gente chiusa nei carri bestiame diretti in Germania, ai campi di lavoro. E lui aveva avuto quei treni davanti agli occhi tutti i giorni, quando andava a lavorare al ristorante della stazione di Viareggio. Così Spagnolo Spagnoli, un giorno di quasi ottant’anni fa, decise che era il momento di agire: cominciò a camuffare i prigionieri che i nazisti facevano scendere per prendere ...

Un weekend di appuntamenti all'insegna della "Giornata della Memoria" in provincia di Savona : Si celebra il 27 gennaio il Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah. Sono passati 74 anni dal giorno in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz e il mondo venne a conoscenza ...

Giornata della Memoria - in Bergamasca spettacoli - letture e mostre : Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per celebrare il Giorno della Memoria . In città e provincia vengono promossi spettacoli, mostre e incontri per non dimenticare l'orrore della Shoah. Bergamonews vi propone una panoramica delle iniziative a tema sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete ...

Il Cinema celebra la Giornata della Memoria 2019 : Il film rimarrà in programmazione al Cinema La Compagnia anche nei seguenti spettacoli: Lunedì 28 ore 17.00 Martedì 29 ore 15.00 Giovedì 31 ore 21.00 Biglietto: 6' intero/ 5' ridotto / INGRESSO 3' ...

Programma Serie A calcio - gli orari della prossima Giornata. Come vedere le partite in tv e streaming : Si apre oggi, sabato 26 gennaio, la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Tre gli anticipi in Programma nel secondo turno del girone di ritorno, con l’attesissima sfida tra Milan e Napoli a chiudere la serata. Ad aprire la giornata saranno Sassuolo e Cagliari, nella partita delle ore 15.00. Le due formazioni hanno raccolto due pareggi la scorsa settimana: gli uomini di Roberto De Zerbi hanno bloccato ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si chiude la Regular Season - il programma dettagliato della 18ª Giornata : Le squadre vanno in campo in questo week-end per chiudere la Regular Season, ecco tutte le gare dei due gironi della Samsung Volley Cup A2 GIRONE A Tutto stabilito per chi farà parte della Pool Promozione e chi entrerà nella Pool Salvezza, il Girone A vive la sua ultima giornata di Regular Season. I due match che mettono in palio punti utili anche per la seconda fase si giocano a Orvieto e Pinerolo. La Zambelli ospita la LPM Bam Mondovì, ...

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Shoah. Giornata della memoria con Gaetano Basile al teatro Apollo-Guadagno per ricordare le vittime del ... : 25 gennaio 2019 Ingresso libero Nella Giornata della memoria, domenica 27 gennaio, alle ore 18,30, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, Gaetano Basile, accompagnato dai musicisti Mandreucci e Vella, ...

Rally Montecarlo 2019 : Sebastien Ogier precede Thierry Neuville di 2? alla fine della seconda Giornata. 5° Loeb - 7° Tanak : La seconda giornata del Rally di Montecarlo 2019 ha visto l’esaltante testa a testa tra il francese Sebastien Ogier e il belga Thierry Neuville, divisi appena da 2″ dopo lo svolgimento di sette prove speciali in favore del transalpino sei volte campione iridato. Il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai) occupa la terza posizione con 1’17” di ritardo grazie ad una costanza di rendimento molto buona, mentre l’estone ...

Giornata della memoria - un monito contro l'indifferenza : Karl Jaspers parlava di quattro specie di colpa: quella penale, quella politica, quella morale, e che riguarda la coscienza di ciascuno di noi, e infine la colpa metafisica, ossia la violazione del ...

Giornata della memoria : i 10 film da vedere per ricordare la Shoah : Schindler's list, ora nelle sale per il suo 25° anniversario, è giustamente considerato uno dei film indispensabili da vedere per ricordare la Shoah, termine che indica l'Olocausto avvenuto durante la Seconda guerra mondiale per mano dei nazisti, ma non è l'unico. Col passare del tempo questa vicenda è diventata infatti materia fertile per film e libri, tutti con un unico scopo: non dimenticare. Durante la Shoah furono uccisi milioni di ...

Il 28 gennaio è la Giornata europea della protezione dei dati personali : Il 28 gennaio si celebra la Giornata europea della protezione dei dati, istituita nel 2006. 'L'introduzione della Giornata e alcuni dei più gravi episodi di violazione dei dati della storia hanno reso ...