Giorgia Meloni contro M5s : 'Servi dei magistrati' - l'accusa dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Salvini : Mentre Matteo Salvini prende in considerazione l'ipotesi di farsi processare dopo la richiesta di rinvio a giudizio del tribunale dei ministri di Catania per il caso Diciotti, Giorgia Meloni picchia ...

Giorgia Meloni - decolla la seconda gamba : tornado sovranista sul centrodestra : Riecco la seconda gamba. Tornano a parlarne Giovanni Toti e Nello Musumeci, governatori di centrodestra che ieri si sono incontrati a Roma per firmare un protocollo tra Liguria e Sicilia. I due partono dalla presa d' atto del fenomeno Salvini. E del suo partito, la Lega, che veleggia oltre il 30 per

Giorgia Meloni stai attenta! Virginia Raggi pronta a querelarti per le fake news pubblicate : E’ scontro totale per la questione case gratuite ai rom di Roma. Virginia Raggi avverte Giorgia Meloni: “Attenta o parte la querela!” “Le case popolari ai rom? E’ una grossa bufala, una fake news. Il piano rom non ha nulla a che vedere con le assegnazioni delle case popolari, che si fanno in base ad una graduatoria. Solo chi è in lista e ha i requisiti di legge può accedere. Ricordo che in due anni e mezzo abbiamo già fatto ...

Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte : "Che amarezza vederlo così" - schiavo della Francia? : Fa discutere, il video trasmesso da PiazzaPulita di Corrado Formigli che ritrae Giuseppe Conte al bancone di un bar a Davos con Angela Merkel. Il premier, infatti, confida alla cancelliera tedesca che il M5s è preoccupato per il calo nei sondaggi, il tutto mentre la Lega e Matteo Salvini continuano

Giorgia Meloni : "Il documento della vergogna francese - convocate l'ambasciatore francese" : Dito puntato contro i francesi. Ad attaccare, su Facebook, è Giorgia Meloni. Si torna ai giorni dell'offensiva condotta contro Muammar Gheddafi e voluta in primis dai transalpini, e la leader di Fratelli d'Italia afferma: "Aiutatemi a diffondere questo appello al ministro Luigi Di Maio: il governo c

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Salvini (e Berlusconi) sul voto decisivo : corre da sola in Toscana : Di tempo da perdere per le trattative fiume, inchiodati al tavolo del centrodestra per scegliere i candidati alle prossime elezioni amministrative, Giorgia Meloni non ne ha più. Soprattutto in Toscana, gli ambasciatori di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi la stavano tirando per le lunghe, al punto

Agorà - Giorgia Meloni : "Matteo Salvini non sta bene con i 5 stelle. Imbarazzo sul reddito di cittadinanza" : "Che Matteo Salvini stia benissimo nell'abbraccio del Movimento 5 Stelle è un parolone", rivela Giorgia Meloni, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre. "Ci parliamo, insomma certe cose le vediamo tutti i giorni. Il fatto che Salvini abbia preso il cartello con su scritto solo Quota 100 è perché

?Reddito di cittadinanza 2019 : Giorgia Meloni “presto Referendum abrogativo” : ?Reddito di cittadinanza 2019: Giorgia Meloni “presto Referendum abrogativo” Referendum reddito di cittadinanza? Reddito di cittadinanza e Quota 100 approvate sotto forma di decreto dall’esecutivo in carica giovedì 17 gennaio 2019. Le reazioni non si sono fatte attendere. Alle parole di fuoco dell’ex ministro Fornero più incentrate sulla materia previdenziale, si è presto aggiunta apertamente critica la posizione di Giorgia ...

Giorgia Meloni : 'Bisogna liberare l'Africa da certi europei' : Ospite dell'ultima puntata di Non è l'Arena su La7, Giorgia Meloni ha criticato la politica della Francia in Africa, parlando di "neocolonialismo" che impoverirebbe gli Stati ex colonie transalpine, tanto da spingere masse di poveri a emigrare nel continente europeo. Nello specifico, a seguito degli ultimi casi di naufragio avvenuti nel Mar Mediterraneo, che hanno registrato più di un centinaio di vittime tra i migranti, la leader di Fratelli ...

Giorgia Meloni : "La Francia ha bombardato la Libia quando Gheddafi progettava di uscire dal Franco africano" : "I Paesi aderenti al Franco Africano devono versare il 50 per cento dell'export alla Francia". Giorgia Meloni, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, sottolinea di essere stata la prima a denunciare questa situazione e spiega che "Gheddafi fu bombardato quando progettava di uscire". La l

Giorgia Meloni : figlia - marito e carriera. Chi è la politica : Giorgia Meloni: figlia, marito e carriera. Chi è la politica Carriera politica e vita privata Giorgia Meloni Giorgia Meloni è nata a Roma, il 15 gennaio del 1977. Fortemente legata a Roma (infatti è una grande tifosa della squadra giallorossa), ha tentato di candidarsi a sindaco. Ma è anche una donna profondamente legata alle tematiche che coinvolgono la sfera familiare (infatti questo particolare interesse confluirà nel provvedimento di ...

Giorgia Meloni - reddito di cittadinanza ai rom. La denuncia : "Non può andare a chi campa sulle nostre spalle" : I Rom non vedono l' ora che arrivi aprile, per ottenere il reddito di cittadinanza. Sentite cosa hanno detto alcuni nomadi alla deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. La parlamentare si è fatta un giro al campo di via Germaniano a Torino e ad alcuni "ospiti" ha domandato: «Chiederete il r

Video - la Francia sfrutta i bambini africani per l’oro - Giorgia Meloni sbugiarda la Francia e Macron : A Non è l’arena di Massimo Giletti, Giorgia Meloni sbugiarda Emmanuel Macron e la Francia “Vedete questo bambino? L’oro che tira fuori da un cunicolo in Burkina Fasofinisce nelle casse dello Stato francese”. Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7, denuncia la vergogna di Emmanuel Macron e della Francia che da veri colonialisti sfruttano i bambini per arricchirsi. La leader di Fratelli ...