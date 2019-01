Ginnastica al Museo, una bell’iniziativa al “MUSE” di Trento

laragnatelanews

(Di sabato 26 gennaio 2019)Un’idea originale presso ilpiù importante di. Un’iniziativa che mette insieme corpo e mente, che unisce, nell’ambito degli spazi del MUSE un’attività incentrata sull’attività fisica, e la bellezza e l’interesse che da sempre suscita il polo museale della città Trentina.Nei tanti e vasti spazi, con gli animali che “volteggiano” a gravità zero, mentre i muscoli si tendono e si tonificano. Iloggi potrà essere visto anche così, sdraiati o in piedi tra gli enormi scheletri del cucciolo di balenottera. Si potrà accovacciarsi, accoccolarsi e rotolare su se stessi per fare gli esercizi fisici proposti, guidati dal movimento fisico della testa e dal pensiero dell’evoluzione, allungare gli arti e – come gli ominidi milioni di anni fa – acquistare gradualmente la posizione eretta. Liberare le mani, conquistare l’equilibrio ...