Gilet gialli | violenti scontri e incendi alla Bastiglia

Gilet gialli : barricate in fiamme a Parigi - scontri alla Bastiglia con i black bloc : Undicesimo sabato di proteste consecutive in Francia, con al centro i Gilet gialli. Violenti scontri sono in corso alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di oggi, ennesimo atto ...

Gilet GIALLI/ Alle europee saranno l'opposizione che salva l'Ue di Merkel e Macron : In Francia rappresentano la rivolta di popolo contro il re. Ma sono "multitudinari": fanno politica senza avere programmi per cambiare società o istituzioni

Il Gran débat di Macron ha smesso di essere una rincorsa dei Gilet gialli : Milano. Emmanuel Macron “adora il format” del “Grand débat national”, fa sapere l’entourage del presidente francese, vuole continuare, vuole che diventi un appuntamento regolare, fisso, il suo modo di parlare alla Francia e ai cittadini, tanti temi affrontati occhi negli occhi – speriamo solo che ac

Dai Gilet gialli al mondo arabo : un filo rosso lega le proteste nel Mediterraneo : di Roberto Iannuzzi * Il 25 gennaio di otto anni fa – il giorno della rabbia, segnato da manifestazioni in numerose città egiziane – faceva entrare a pieno titolo l’Egitto nel novero dei Paesi colpiti dalle rivolte arabe, iniziate il mese precedente in Tunisia e rapidamente dilagate fino allo Yemen. Otto anni dopo, mentre i gilet gialli fanno sentire la loro voce nelle strade di Francia, l’eco del malcontento arabo sembra essersi ...

DIETRO I Gilet GIALLI/ Macron e il tradimento che riguarda anche gli italiani : Sembra che non sia stata colta la vera origine della protesta dei GILET GIALLI, un qualcosa che alla fine riguarda tutti i cittadini europei

Macron a sorpresa da 300 Gilet gialli : ANSA, - PARIGI, 24 GEN - Un po' perché colti di sorpresa, un po' per testimoniare comunque il rispetto per chi si mette in gioco, 300 abitanti del paese di Bourg-de-Peage, nel cuore della Francia ...

Ingrid Levavasseur - la capolista dei Gilet gialli che vuole sfasciare l'Europa alle elezioni : Ingrid Levavasseur sarà alla guida della lista "gilet gialli" alle prossime elezioni Europee. È stata Bfm-Tv a far sapere che i gilet gialli francesi correranno alla tornata elettorale di maggio. Ingrid Levavasseur, assistente infermieristica, è una dei principali leader del movimento: sarà lei la c

Eurozona - crescita vicina alla stagnazione. Gilet gialli zavorrano economia francese : "Le proteste dei Gilet gialli hanno causato la maggiore contrazione dell'economia francese da novembre 2014, che potrebbe ridurre il PIL del primo trimestre se l'attuale tendenza dovesse continuare - ...

Eurolandia al palo mentre Gilet gialli zavorrano economia Francia : Roma, 24 gen., askanews, - Nuovi segnali di indebolimento dell'economia nell'area euro in avvio di annata, con l'attività delle imprese che secondo le indagini tra i responsabili degli approvvigionamenti è ormai vicina alla stagnazione. A gennaio il Purchasing ...