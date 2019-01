Gilet gialli | scontri alla Bastiglia Parigi | ultime notizie video | leader movimento

Gilet gialli - undicesima protesta a Parigi : scontri con la polizia - ferito leader - Notte gialla a Place de la Republique : E' rimasto ferito all'occhio, negli scontri con la polizia a Parigi, vicino alla Bastiglia, uno dei leader dei Gilet gialli. Si tratta di Jerome Rodrigues, noto membro del movimento, vicino a Eric ...

Gilet gialli in ribasso - ma incendiano motorini a Parigi. Scontri con la polizia : Ancora prima dell'inizio della programmata 'notte gialla', la place de la Republique a Parigi è già teatro di violenti Scontri. I pochi Gilet gialli presenti hanno acceso falò, mentre alcuni hanno ...

Gilet gialli incendiano motorini a Parigi. Scontri con la polizia : Ancora prima dell'inizio della programmata 'notte gialla', la place de la Republique a Parigi è già teatro di violenti Scontri. I pochi Gilet gialli presenti hanno acceso falò, mentre alcuni hanno ...

Gilet gialli - scontri a place Republique : ANSA, - PARIGI, 26 GEN - Ancora prima dell'inizio della programmata "notte gialla", la place de la Republique a Parigi è già teatro di violenti scontri. I pochi Gilet gialli presenti hanno acceso falò,...

A Parigi durante le proteste del "Gilet gialli" arrestate 22 persone - : Ventidue persone arrestate a Parigi, dove oggi c'è stata una manifestazione del movimento, riferisce il canale tv BFMTV, che cita la prefettura della polizia. È stato rilevato che, secondo il ...

Gilet gialli - SCONTRI ALLA BASTIGLIA/ Parigi - ultime notizie video : barricate in fiamme - arrivano blindati : GILET GIALLI, undicesimo sabato di proteste a Parigi: ultime notizie, SCONTRI tra polizia e manifestanti nella zona della BASTIGLIA, barricate in fiamme.

Gilet gialli - i cortei invadono Parigi : violenti scontri alla Bastiglia : violenti scontri sono in corso alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di Gilet gialli di oggi, undicesimo atto della protesta a Parigi. Persone vestite di nero, con il ...

Gilet gialli - violenti scontri e incendi alla Bastiglia - : Manifestanti di nuovo in piazza nella capitale francese e altro pomeriggio di incidenti: la polizia ha risposto sgomberando le barricate. Stasera dovrebbe tenersi la prima "notte gialla", una grande ...

Gilet gialli : barricate in fiamme a Parigi - scontri alla Bastiglia con i black bloc : Undicesimo sabato di proteste consecutive in Francia, con al centro i Gilet gialli. Violenti scontri sono in corso alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di oggi, ennesimo atto ...

Gilet gialli : scontri alla Bastiglia : ANSA, - PARIGI, 26 GEN - Violenti scontri sono in corso alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di Gilet gialli di oggi, undicesimo atto della protesta a Parigi. Persone vestite di ...

Gilet gialli - undicesimo atto. Scontri alla Bastiglia - la polizia reagisce : L'undicesimo atto della protesta dei Gilet gialli torna ad infiammare Parigi. Violenti Scontri sono scoppiati alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di oggi. Persone vestite di nero, con il passamontagna, hanno preso d'assalto le strade attorno al quartiere, distruggendo barriere di cantieri e usandole come barricate.La polizia ha reagito a Parigi dopo l'attacco di un'avanguardia di manifestanti guidati - secondo quanto ...

Parigi - Gilet gialli : scontri a Bastiglia : 16.28 Violenti scontri alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di Gilet Gialli nell'undicesimo atto della protesta a Parigi. Persone vestite di nero, con il passamontagna, hanno preso d'assalto le strade attorno al quartiere, distruggendo barriere di cantieri e usandole come barricate. La polizia ha risposto col lancio di lacrimogeni, mentre una squadra antisommossa spalleggiata dai pompieri e da una ruspa ha sgombrato le ...

Blindati e polizia in assetto antisommossa a Parigi per manifestazione dei Gilet gialli - : Al momento non si segnalano scontri tra manifestanti e poliziotti. Oggi si svolge l'11esima manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi. Diverse decine di gilet gialli si sono radunati sugli ...

Gilet gialli : undicesimo atto di protesta - prima 'notte gialla' in Francia : - In Francia undicesimo atto dei Jilet gialli che nonostante la spaccatura nel movimento nato sul web sulla svolta "politica" di una lista alle europee, non arretrano sulla mobilitazione nel weekend. ...