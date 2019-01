Gilet azzurri e mille gazebo Tajani | Siamo l' Italia del sì

Forza Italia - ecco i Gilet azzurri : Una nuova chiamata all'azione, rivolta alla Sardegna del quotidiano, alle donne e agli uomini che rappresentano il mondo delle partite iva, delle famiglie, del sociale, delle professioni e di coloro ...

Gilet azzurri di Forza Italia domani in tutte le province per parlare dei danni del governo : Anniversario di Forza Italia, domani in piazza per parlare anche dei problemi che sta recando questo governo “domani per ricordare i 25 anni di Forza Italia saremo fra la gente, in tutte le province Italiane con i nostri Gilet Azzurri”: così su Fb Sestino Giacomoni, responsabile coordinatori regionali di Fi. Il 26 gennaio 1994 in tv la discesa in campo di Silvio Berlusconi. “Sarà un sabato di mobilitazione e di impegno ...

Domani 25 anni Fi - con i Gilet azzurri : ... in cui con tutti i nostri esponenti, simpatizzanti, sostenitori saremo nelle piazze a raccontare ai cittadini i danni che sta provocando il governo gialloverde all'economia italiana e le nostre ...

Fi : domani a Padova Gilet azzurri in piazza : Padova, 25 gen. (AdnKronos) - Per celebrare i 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, Forza Italia organizza in tutto il Veneto dei gazebo informativi per ribadire la propria contrarietà al governo Lega-5 Stelle. A Padova il presidio si terrà domani, sabato 26 gennaio, dalle 9 alle 12 i

Quota 100 - polizia e militari esclusi - Berlusconi : 'Gilet azzurri il 26 in piazza' : Ultimi ritocchi al decreto che dovrebbe vedere la sua approvazione nella giornata di domani 17 gennaio. Molti i nodi ancora da sciogliere ma si attende il vaglio del Consiglio dei ministri. Il testo è arrivato ormai ad oggi ad una versione quasi definitiva: una delle più recenti modifiche, ancora in fase di valutazione, riguarda il comparto sicurezza ed i suoi lavoratori che non potrebbero beneficiare di Quota 100. Sembrerebbe confermata, invece ...

Pensioni : proroga Opzione Donna e Ape Social - Berlusconi lancia i Gilet azzurri : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 gennaio 2019 vedono la possibilità dell’approvazione del decreto entro il 17 gennaio. Molti sono i pareri contrastanti tra maggioranza e opposizione. Ad esempio, il Partito democratico lamenta che i costi da sostenere per attuare la riforma previdenziale siano troppo onerosi per le casse dello Stato. Berlusconi si dice dalla parte dei lavoratori ed è pronto a scendere in piazza usando come simbolo di ...

Gialli - ma anche arancioni - azzurri e rossi : i colori dei Gilet e le istanze rivendicate : «È un modo di distinguersi dal 'Palazzo', di differenziare la propria proposta politica. Naturalmente c'è anche un effetto contagio». I gilet rossi in Tunisia Un effetto contagio che si è manifestato ...

Forza Italia compie 25 anni - Silvio Berlusconi lancia mobilitazione : “In piazza i Gilet azzurri” : Silvio Berlusconi vuole festeggiare in piazza il venticinquesimo anniversario di Forza Italia con i 'gilet azzurri': "L'azzurro dei nostri gilet è il nostro colore, il colore del cielo, dei sogni, delle speranze, dell'ottimismo, della voglia di costruire e di far crescere il Paese. Noi parliamo il linguaggio dell'amore e non dell'odio sociale e civile predicato da alcune forze di governo".Continua a leggere

Berlusconi convoca i Gilet azzurri il 26 gennaio : ... alla sue dissennata politica economica, alle sue pericolose scelte in materia di politica estera, di diritti, di libertà".

Berlusconi lancia i Gilet azzurri : "Il 26 gennaio tutti in piazza" : ... non sono venute meno le ragioni per le quali 25 anni fa alcuni di noi lasciarono il loro lavoro le loro aziende, il proprio impegno professionale, per dedicarsi alla politica' scive Berlusconi. 'Non ...

Tecnè - effetto 'Gilet azzurri' : Forza Italia cresce all'11 - 7% - tiene il M5S - cala la Lega : Dall'ultimo sondaggio Tecnè del 10 gennaio emergono importanti novità. Per quanto concerne l'apprezzamento verso i singoli movimenti, si registra un segnale decisamente più incoraggiante per il partito guidato da Silvio Berlusconi. Infatti, rispetto ai sondaggi dei mesi scorsi che davano Forza Italia al di sotto del 10%, probabilmente l’effetto 'gilet azzurri' avrebbe giovato al movimento di centrodestra fondato dall'ex presidente del Milan. ...

Effetto "Gilet azzurri" - ora Forza Italia cresce al 12 per cento : Un altro elemento interessante per un partito come Forza Italia intenzionato a fare concorrenza al governo sull'economia - come il sit in dei gilet azzurri in Aula - con politiche concentrate sullo ...

Forza Italia - il cortocircuito degli azzurri con il Gilet di protesta : Forza Italia nei giorni scorsi ha inscenato una protesta in aula contro la manovra indossando dei gilet azzurri, ricordando così le manifestazioni dei corrispettivi "gialli" in Francia. Ma in realtà, indossare il gilet è una roba da populisti. Ergo, i forzisti sono diventati populisti?, si chiede il