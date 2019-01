George Clooney e Amal | l’indiscrezione | “Stanno per divorziare Lei è fuggita in Sardegna

L'indiscrezione : "George Clooney divorzia da Amal" : La storia d"amore tra George Clooney e Amal è la quintessenza del romanticismo. Uniti dal rispetto reciproco e da due adorabili gemelli, è impossibile pensare che la loro storia d"amore possa essere già al capolinea. Il magazine Radar On-line ha fatto trapelare comunque il pettegolezzo su un divorzio imminente tra i due.Una fonte vicina a Clooney e Amal afferma: "George ha bombardato il cellulare di Amal perché vuole vedere i gemelli. Tra i due ...

George e Amal Clooney pronti per un altro figlio pensano all’adozione : George e Amal Clooney dopo i due gemellini Ella e Alexander, nati il 6 giugno del 2017, starebbero pensando a un terzo figlio. Ma, secondo quanto riporta il magazine inglese “Heat”, questa volta ricorrerebbero all’adozione. Il giornale cita fonti vicine alla coppia, secondo le quali la decisione sarebbe stata ormai presa e Amal non vedrebbe l’ora di avere un’altra bambina. Secondo la stessa fonte, la scelta di ...

George Clooney e Amal Alamuddin : una coppia da premiare : In una sua recente dichiarazione, Clooney ha detto: "bisogna evidenziare l'urgente necessità di proteggere i milioni di persone più vulnerabili del mondo dagli abusi dei diritti umani". Lui che negli ...

Vieni da - Sara Ricci lascia Caterina Balivo a bocca aperta : 'Quando ho detto no a George Clooney' : L'attrice italiana che ha dato due di picche a George Clooney . Ospite di Vieni da me , l'interprete delle soap Un posto al sole e Vivere Sara Ricci confessa a Caterina Balivo la volta in cui rifiutò ...

George Clooney e Angelina Jolie - ecco perché Trump sarà rieletto : Mentre cominciano le grandi manovre per le elezioni Usa del 2020, iniziano ad apparire le voci su possibili candidature democratiche che potrebbero sfidare il presidente in carica Donald Trump.Va precisato, come premessa doverosa che purtroppo i commentatori in Europa non tengono sufficientemente in considerazione, che praticamente mai negli anni recenti l'America ha cambiato dopo un mandato il comandante in capo che aveva eletto. Le uniche ...

Clooney suona il campanello di Ettorina - sulla soglia dell'osteria c'è George : Visto il periodo uno potrebbe pensare: regalo di Natale. In effetti tutte le sue amiche non ci dormono ancora di notte. Ma lei, 87 primavere portate con nonchalance e tanta esperienza del mondo, non...

«Catch-22» : le prime immagini della serie di Sky diretta da George Clooney : Catch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiQuando qualcuno scrive che George Clooney è un caratterista, un attore che riesce a declinarsi in qualsiasi ruolo, lo fa a ragion veduta e senza che la sua filmografia possa dargli torto. Se due anni fa era ...

Prime foto di Catch-22 - la serie di George Clooney sulla seconda guerra mondiale in onda in Italia nel 2019 : Arriverà anche in Italia, nella primavera 2019, la nuova mini-serie prodotta, diretta ed interpretata da George Clooney, dal titolo Catch-22. A trasmetterla sarà Sky Atlantic, in prima visione e in esclusiva per il nostro Paese, con la promessa che lo spettatore potrà "vivere l'Italia come ce l’hanno sempre raccontata i nostri nonni!". Si tratta di una serie originale Hulu, prodotta da Paramount Television, Anonymous Content, George ...