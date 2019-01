Forza Italia | Perego | ' Nostra filosofia sempre la stessa'

Forza Italia - Gelmini : 'Per noi giornata importante' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venticinque anni di Forza Italia - il 'ghe pensi mì' del Cavaliere che cambiò l Italia : Si vede la fatica del sorriso, ma l'offensiva antigrillini è affilata: 'Nei loro programmi c'è il peggio del Novecento: sono contro l'economia di mercato, contro le infrastrutture, contro la ...

Forza Italia celebra i 25 anni di fondazione del partito del Cav : Salvini e la Lega hanno affidato completamente l'economia al M5S, e abbiamo già visto quanti e quali danni hanno provocato: l'aumento del debito pubblico, a seguito dell'aumento dello spread, l'...

Due proposte di legge da Forza Italia e Lega : fuori i cellulari dalle scuole : Cambio di rotta sull’uso dei cellulari nelle scuole. Solo un anno fa era stata divulgata dal Ministero dell'Istruzione una circolare contenente le istruzioni per disciplinare l’uso degli smartphone nelle aule scolastiche. L’idea, portata avanti dall’allora ministro Valeria Fedeli, voleva regolamentare l’uso dei telefonini e permetterne l’integrazione nelle attività giornaliere della scuola. Ma ora sembrerebbe che il Governo voglia prendere una ...

Silvio Berlusconi "garantista" assicura il no di Forza Italia sul processo a Salvini : Silvio Berlusconi torna all'Aquila dopo anni e non nasconde la commozione. "Ho dentro di me un ricordo che non finirà mai di quei giorni del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa" ha detto il leader di Forza Italia che nell'anno del decennale del sisma è tornato per la 27/a volta nel capoluogo abruzzese, ma per la prima volta dalla fine dell'emergenza post-sisma ...

Forza Italia 25 anni dopo. Ezio Cartotto - l’ideatore dietro le quinte : “Vi racconto i segreti della discesa in campo. E perché oggi me ne vergogno. Berlusconi? Ora è patetico e triste” : L’uomo che ha collaborato alla creazione di Forza Italia si vergogna di averlo fatto. E ora che dal famoso discorso della discesa in campo sono passati esattamente 25 anni, il “pentimento” di Ezio Cartotto non è legato solo alle questioni giudiziarie. “Il Berlusconismo ha fatto abbassare il livello culturale degli Italiani. Ecco perché poi il populismo vince sul popolarismo: la ...

Scuola - alt agli smartphone in classe per docenti e studenti : ecco il Ddl Lega-Forza Italia : smartphone vietato ‘nei luoghi e negli orari dell’attività didattica’. Questo l’obiettivo delle due proposte di legge, una firmata da Giorgia Latini (Lega) e l’altra dall’ex ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini (Fi). Il divieto di uso dello smartphone in classe varrà anche per gli insegnanti. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ (numero di oggi, sabato 26 gennaio), le novità dovrebbero ...

Forza Italia - ecco i gilet azzurri : Una nuova chiamata all'azione, rivolta alla Sardegna del quotidiano, alle donne e agli uomini che rappresentano il mondo delle partite iva, delle famiglie, del sociale, delle professioni e di coloro ...

Il videomessaggio di Berlusconi a 25 anni dal lancio di Forza Italia : "Scendo in campo per le Europee - l'Italia è in grave pericolo" | Guarda : "Il mio senso di responsabilità mi impone di scendere in campo alle Europee perché di nuovo, come 25 anni fa, il nostro Paese corre un pericolo molto grave", annuncia il leader di Forza Italia. "M5s - spiega - è una Forza politica certamente moderna nella comunicazione, ma vecchissima nelle idee"

Djalò in Italia per firmare : 'Sono felice - Forza Milan' : CALCIOMERCATO MILAN E' arrivato a Milano il difensore portoghese Tiago Djalò , nuovo rinforzo del club rossonero. Lo riporta Sport, al quale il ragazzo ha detto: ' Sono felice, forza Milan! '. Verrà aggregato alla Primavera guidata da mister Federico Giunti. -> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di ...

Italia-Cina - comitato governativo rafForza cooperazione spaziale : ... che svolge un ruolo di coordinamento della vasta collaborazione tra i due Paesi, dai temi economici e commerciali a quelli finanziari, di sicurezza e giustizia, dai settori di tecnologia, scienza, ...

Gilet Azzurri di Forza Italia domani in tutte le province per parlare dei danni del governo : Anniversario di Forza Italia, domani in piazza per parlare anche dei problemi che sta recando questo governo “domani per ricordare i 25 anni di Forza Italia saremo fra la gente, in tutte le province Italiane con i nostri Gilet Azzurri”: così su Fb Sestino Giacomoni, responsabile coordinatori regionali di Fi. Il 26 gennaio 1994 in tv la discesa in campo di Silvio Berlusconi. “Sarà un sabato di mobilitazione e di impegno ...

No ai cellulari a scuola - la proposta di Lega e Forza Italia. Ma il ministro dice no : L'idea è quella di un divieto dell'uso dei telefoni cellulari "e di altri dispositivi elettronico-digitali" in tutte le ore di attività scolastica. Fatta eccezione per "casi particolari specifici". Il suggerimento, come riportato dal Corriere della sera, arriva da due norme, contenute nelle proposte di legge, che vorrebbero reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie.Le due proposte di Lega, con Giorgia ...

Berlusconi scende in campo e cambia la politica italiana : nasce Forza Italia : Portano con sé anche un retaggio ideologico che stride e fa a pugni con le esigenze di una amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre ...