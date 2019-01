Forza Italia | ecco i gilet azzurri

Il videomessaggio di Berlusconi a 25 anni dal lancio di Forza Italia : "Scendo in campo per le Europee - l'Italia è in grave pericolo" | Guarda : "Il mio senso di responsabilità mi impone di scendere in campo alle Europee perché di nuovo, come 25 anni fa, il nostro Paese corre un pericolo molto grave", annuncia il leader di Forza Italia. "M5s - spiega - è una Forza politica certamente moderna nella comunicazione, ma vecchissima nelle idee"

Djalò in Italia per firmare : 'Sono felice - Forza Milan' : CALCIOMERCATO MILAN E' arrivato a Milano il difensore portoghese Tiago Djalò , nuovo rinforzo del club rossonero. Lo riporta Sport, al quale il ragazzo ha detto: ' Sono felice, forza Milan! '. Verrà aggregato alla Primavera guidata da mister Federico Giunti. -> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di ...

Italia-Cina - comitato governativo rafForza cooperazione spaziale : ... che svolge un ruolo di coordinamento della vasta collaborazione tra i due Paesi, dai temi economici e commerciali a quelli finanziari, di sicurezza e giustizia, dai settori di tecnologia, scienza, ...

Gilet Azzurri di Forza Italia domani in tutte le province per parlare dei danni del governo : Anniversario di Forza Italia, domani in piazza per parlare anche dei problemi che sta recando questo governo “domani per ricordare i 25 anni di Forza Italia saremo fra la gente, in tutte le province Italiane con i nostri Gilet Azzurri”: così su Fb Sestino Giacomoni, responsabile coordinatori regionali di Fi. Il 26 gennaio 1994 in tv la discesa in campo di Silvio Berlusconi. “Sarà un sabato di mobilitazione e di impegno ...

No ai cellulari a scuola - la proposta di Lega e Forza Italia. Ma il ministro dice no : L'idea è quella di un divieto dell'uso dei telefoni cellulari "e di altri dispositivi elettronico-digitali" in tutte le ore di attività scolastica. Fatta eccezione per "casi particolari specifici". Il suggerimento, come riportato dal Corriere della sera, arriva da due norme, contenute nelle proposte di legge, che vorrebbero reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie.Le due proposte di Lega, con Giorgia ...

Berlusconi scende in campo e cambia la politica italiana : nasce Forza Italia : Portano con sé anche un retaggio ideologico che stride e fa a pugni con le esigenze di una amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre ...

Dopo i fischi in aula - da Pd e Forza Italia nuove accuse a Bonafede per le frasi contro la corruzione : “Se ha notizie di reato vada in Procura” : “Il ministro Bonafede non è Torquemada. Se ha notizie di reato, porti nomi, cognomi e fatti in Procura, ha il dovere di denunciarli. Ma non può sparare nel mucchio”. Il giorno Dopo la contestazione nell’aula della Camera dei deputati al ministro della Giustizia, in casa Pd e Forza Italia rilanciano il motivo delle contestazioni al Guardasigilli. “La corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché si vede ...

Referendum - il deputato di Forza Italia cita Lenin e accusa il M5s : “Voi come i comunisti” : Alla Camera è in corso il dibattito, con relative votazioni agli emendamenti, sul disegno di legge di riforma sulle leggi di iniziativa popolare e sul Referendum propositivo. Galeazzo Bignani, di Forza Italia, contrario come tutto il suo gruppo al ddl voluto dalla maggioranza, ha preso la parola citando, senza anticiparlo, un passo di Lenin. E accusando il M5s (“mi rivolgo ai colleghi seduti alla mia destra”) di portare avanti ...

Silvio Berlusconi - Giuliano Urbani : 'Forza Italia è finita - al massimo può arrivare al 12%' : ' Forza Italia è finita' e 'quella di Berlusconi è una mossa velleitaria '. Giuliano Urbani , uno dei fondatori di Forza Italia , a lungo parlamentare e anche ministro, si scagli contro la ridiscesa ...

Referendum propositivo - Forza Italia a M5s : “Vuole sostituire Aule con Rousseau. Lega in silenzio - corresponsabile” : Durante l’esame della proposta di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare (con l’introduzione del Referendum propositivo, ndr), è Forza Italia ad attaccare la maggioranza, soprattutto il M5s. “L’obiettivo finale del M5s, che ha come tappa fondamentale la riforma del Referendum, è quello di trasferire le competenze del Parlamento alle piattaforme informatiche grilline, al famoso Rousseau”; ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia all'ultima spiaggia : un drammatico scenario post-elettorale : La posta in palio per le prossime elezioni Europee per Silvio Berlusconi è tra le più alte mai scommesse finora. In ballo c'è la sopravvivenza di Forza Italia così come è nota oggi, a 25 anni dalla discesa in campo del Cav del 1994. I dettagli della strategia forzista per i prossimi mesi sono stati

Sondaggi elettorali SWG - giù la Lega - crescono M5S - PD e Forza Italia : Sondaggi elettorali SWG, giù la Lega, crescono M5S, PD e Forza Italia E’ la volta della Lega. Tocca a lei subire un calo questa settimana second l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG al TG La7. La diminuzione arriva alla fine di una settimana in cui, dopo la cattura di Cesare Battisti, vi era stata la presentazione di Quota 100, oltre che del reddito di cittadinanza. Non sembra esserci stato un effetto positivo. Forse ...