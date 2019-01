Fiocco rosa in casa Catania | è nata Elena Passanisi

calcioweb.eu

"Continua a crescere la grande famiglia rossazzurra: èoggi, a, per la gioia immensa dei genitori Emanuele e Giulia. Alla piccola ed al team manager ed alla sua consorte, i migliori auguri del Calcio, lieto di festeggiare l'evento". Questo il comunicato ufficiale delcalcio, la squadra si prepara a scendere in campo in campionato con l'obiettivo promozione.