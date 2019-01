Fine settimana a teatro | tre commedie da ridere

Astrologia del Fine settimana - 26 e 27 gennaio : Cancro in ripresa - Pesci flop : Non manca ormai molto all'inizio di febbraio, ma prima di accogliere il nuovo mese, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quest'ultimo weekend di gennaio. Ecco di seguito l'oroscopo per i segni da Ariete a Pesci per le giornate di sabato 26 e domenica 27 con predizioni su amore, lavoro e salute. Oroscopo del weekend, 26 e 27 gennaio 2019: amore, lavoro e salute dei segni Ariete: non sarà un fine settimana privo di ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del Fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Le porte dell’Africa - Per secoli il suo destino s’è giocato in Europa, ora sarà lei a determinare il futuro del Vecchio continente Dagli

Calendario Serie B - programma e orari del Fine settimana 25-27 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming : Nel weekend del 25-28 gennaio si disputerà la 21^ giornata della Serie B 2019 di calcio, si preannuncia un turno particolarmente avvincente e che potrebbe risultare determinante per la classifica generale. Il Palermo capolista sarà impegnato sul campo della Cremonese e dovrà stare attento agli assalti di Brescia e Pescara che sfideranno Spazia e Livorno. Derby del Sud tra Lecce e Salernitana, il Verona si gioca qualcosa di importante nel ...

Ma perché la chiamano Milano Men Fashion Week se dura solo un Finesettimana? Vogliono scimmiottare Parigi. Dove sfila grandeur e opulenza : Se a scriverlo è il Wall Street Journal c’è da credergli. I migliori investimenti nel 2018 sono stati in luxury items, opere d’arte, macchine d’epoca, vini pregiati e diamanti. Ce lo conferma Giacomo Rigante, tra gli ideatori di Worldwidedelux, una società specializzata in eventi al top e in conciergerie di lusso, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: perché i “capricci” di sfarzo e magnificenza non riposano mai. perché no, investire in selle di ...

Sci alpino - il calendario rivoluzionato del Fine settimana. I nuovi programmi e orari e Kitzbuehel e Garmisch - è cambiato tutto! : Il maltempo ha costretto a rivoluzionare il programma del fine settimana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Il weekend del 26-27 gennaio prevede lo svolgimento delle gare maschili a Kitzbuehel e delle prove femminili a Garmisch, ma tra Austria e Germania non tira buon vento e le nevicate che dovrebbero colpire queste località hanno convinto gli organizzatori a rivedere totalmente i programmi. Proprio per questo motivo si è ...

Calendario SuperLega volley - orari delle partite del Fine settimana (26-27 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nel weekend del 26-27 gennaio si giocherà la 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno interlocutorio con le big impegnate contro formazioni di seconda fascia, sulla carta non dovrebbero esserci grossi scossoni nelle posizioni che contano. La capolista Perugia se la vedrà in casa contro Vibo Valentia, Trento vuole rimettersi in marcia sul campo di Latina, Civitanova ospita Monza nel ...

Calendario Serie A basket orari delle partite del Fine settimana (27-28 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nuovo weekend di campionato in arrivo per il basket di vertice in Italia: la Serie A 2018-2019 celebra la sua diciassettesima giornata partendo da Pesaro e finendo a Varese, dal biancorosso al biancorosso, anche se in luoghi diversi, come differenti sono le prospettive delle due squadre. Pesaro, per inseguire la salvezza, riceve Brindisi, che la scorsa settimana ha messo KO Milano con una prestazione maiuscola: è l’anticipo del sabato ...

Calendario Serie A calcio - orari delle partite del Fine settimana (26-28 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nel weekend del 26-28 gennaio andrà in scena la 21^ giornata della Serie A 2019 di calcio, spazio al secondo turno del girone di ritorno del massimo campionato. Si preannuncia grande spettacolo con diversi incontri di cartello che regaleranno grandi emozioni e che saranno determinanti per la classifica generale, ne vedremo davvero delle belle nel corso di questi tre giorni. Riflettori puntati in particolar modo su Milan-Napoli, anticipo del ...

Sci alpino – Cambia il programma del weekend i Kitzbühel : il maltempo condiziona il Fine settimana : Brutto tempo a Kitzbühel, Cambia il programma: venerdì discesa, sabato slalom e domenica si chiude con il superG Il meteo volge al brutto a Kitzbühel, quindi la giuria ha deciso di modificare il programma: venerdì 25 gennaio discesa con partenza alle 11.30, sabato 26 slalom prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30, domenica 27 superg con partenza alle 13.30. Inizialmente l’ordine delle gare era ...

Oroscopo Paolo Fox Fine settimana prossimo : anticipazioni previsioni : Paolo Fox: previsioni Oroscopo del prossimo weekend, 26-27 gennaio 2019 (anticipazioni) Il fine settimana è ormai dietro l’angolo e, in attesa dell’appuntamento domenicale con Mezzogiorno in Famiglia, dove Paolo Fox svelerà le previsioni del suo Oroscopo con la classifica dei segni di tutta la settimana prossima, riveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni dello zodiaco del 26 e del 27 gennaio, che Paolo Fox ha pubblicato sulle ...

Oroscopo del 25 gennaio - Luna in Bilancia : ottimo Fine settimana per gli Scorpioncini : L'Oroscopo del giorno 25 gennaio 2019 è pronto a regalare emozioni o a creare scompiglio in merito al prossimo venerdì. Curiosi di scoprire qualche bella notizia in arrivo dall'Astrologia? Intanto, da segnalare proprio durante le prime ore del periodo l'ingresso della Luna in Bilancia, precisamente alle ore 05:02 del primo mattino. Proseguendo intanto il discorso, ricordiamo a coloro che ancora non lo sapessero che in questo contesto andremo ad ...

Rally Montecarlo 2019 - gli orari del Fine settimana e come vederlo in tv e streaming. Il programma delle speciali : Il Rally di Montecarlo è ormai alle porte, il primo appuntamento del Mondiale Rally 2019 scatterà domani da Gap per il primo Shakedown e si concluderà nel primo pomeriggio domenicale con la Power Stage “La Cabanette-Col de Braus”. I migliori rallisti al mondo si sfideranno dal 24 al 27 gennaio nella prima tappa della stagione, da sempre una delle più complicate ed impronosticabili dell’intero calendario WRC. Una delle ...

Fiere - spettacoli teatrali - musica - camminate e non solo : un ricco calendario di eventi in programma per il Fine settimana : Info: +39.0173.70210 biblioteca.dogliani@gmail.com Sempre in tema di spettacoli teatrali, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 21.00 nella Sala M. Abbado nel Teatro Sociale di Alba andrà in scena "Il ...

