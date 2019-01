imiglioridififa

: Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di gennaio! Ultima card disponibile tramite SBC! - MiglioriFifa : Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di gennaio! Ultima card disponibile tramite SBC! - MiglioriFifa : Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di gennaio! Card 13 nelle Squad Battles! -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Introdotti per la prima volta in18te Team, i FUTdi FUT, arrivano su19! Quest’anno i FUTtorneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai …L'articolo19di FUT:leditramite SBC! proviene da I Migliori di