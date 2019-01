Fiat | ecco i primi scatti di un prototipo di pick-up

Fiat 500X e 500L - ecco l'allestimento S-Design : Alzano il mirino 500X e 500L con l'allestimento S-Design . Al pari di 124 Spider e Tipo , le due bestseller, crossover e multispazio, si presentano con le versioni che puntano su ricca dotazione e ...

Giuseppe Conte - la sofFiata di Bruno Vespa : "Ecco chi è davvero il premier" : Lo schiaffo di Giuseppe Conte a Matteo Salvini sui migranti della Sea Watch ha messo in luce, a sette mesi dalla nascita del governo un lato inedito del premier che Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale del sabato sul quotidiano Il Giorno, descrive in modo esemplare: "Il professore pugliese è una

Fiat assume - richiesti vari profili - ecco come candidarsi : Pertanto, necessitano di laureati in economia o anche diplomati, con esperienza minima di almeno 4 anni nel ruolo, conoscenza dell'inglese e della gestione di grandi database. Infine, l'ultimo ruolo ...

Nuove assunzioni in Fiat : ecco le figure richieste e come candidarsi : Il mondo dei motori vi ha sempre affascinato? Non potrete allora lasciarvi scappare le Nuove inserzioni lavorative divulgate dalla Fiat. La famosa azienda automobilistica italiana è infatti alla ricerca di personale, alle prime armi o già con esperienza, da impiegare presso le sue diverse sedi sul territorio nazionale.Continua a leggere

Uomini e Donne – Chi è Giorgia Iarrera? Ecco la corteggiatrice di Luigi con una storia difficile alle spalle ed una bellezza mozzaFiato [GALLERY] : Giorgia Iarrera è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella messinese ha catturato le attenzioni del tronista siciliano Giorgia Iarrera pare aver colpito Luigi Mastroianni a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice di Messina, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella riccia insomma potrebbe fare concorrenza a Irene ...

Corinaldo - Di Maio 'Il governo farà chiarezza. Ecco i nomi dei ragazzi morti'. Martina 'Senza Fiato' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono previste ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il primo a intervenire, ...

Fiato sospeso per InSight - conto alla rovescia per la discesa su Marte : ecco perché gli ingegneri definiscono la fase di atterraggio come “minuti di terrore” : Sbarcherà il 26 novembre su Marte un altro rover, a 6 anni di distanza dall'”ammartaggio” di Curiosity e a 2 anni dall’incidente del lander europeo Schiaparelli: InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), missione targata NASA, sarà il 14° veicolo a posarsi sul pianeta rosso dopo la prima missione, la sovietica Mars 2 del 1971. Se tutto procederà secondo i piani sarà il 3° rover ...

Impresa mozzaFiato sullo Stelvio : giù con gli sci - ecco il VIDEO che spopola sul web : Impresa mozzafiato sullo Stelvio: l’altoatesino Markus Eder e il bavarese Bene Mayr, campioni di freestyle, scendono lungo i 48 tornanti della famosa strada, scegliendo un percorso decisamente insolito. Il VIDEO, realizzato la scorsa primavera, sta spopolando sul web e sui social media. I campioni si tuffano, letteralmente, da Cima Garibaldi a 2.843 metri di quota per 555 metri di dislivello, saltando e passando sopra ruspe e gatti della ...