' Festa del Socio 2019' per l' Archeoclub d' Italia Onlus Canne della Battaglia

Festa del gol Samp-Udinese 4-0 : Quagliarella supera Batistuta : La Festa Samp inizia al 33’ del primo tempo con il rigore realizzato da Fabio Quagliarella autore di una doppietta

Torino - Valentino Mazzola - Festa per i 100 anni della nascita. Cairo : "Emozioni forti" : Pulici, Cairo, Mazzola e Castellini. LaPresse Un bel pomeriggio granata tra passato, presente e futuro del Torino. I cento anni dalla nascita di capitan Valentino Mazzola sono stati celebrati alla ...

Domenica arriva la Festa del Cross-Trofeo Città di Crotone : Uno spettacolo unico anche per il pubblico, che potrà così assistere ad un gran bel evento di sport. Il percorso si snoderà sul prato antistante lo stadio Ezio Scida, alle pendici delle colline di ...

Torino - da Pulici a Lentini : che Festa per il centenario della nascita di Valentino Mazzola! : Torino - Entrerebbe in campo con il solito incedere e lo sguardo fiero, Valentino Mazzola . La fascia di capitano al braccio, le maniche della maglia granata ancora abbassate, in attesa di un segnale.

Conversione di San Paolo - la Festa del persecutore che divenne apostolo : San Paolo trarrà dalla sua esperienza questa consolante conclusione: 'Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Appunto per questo ho trovato misericordia. In me ...

L'opera di Van Helten chiude la Festa dell'Avis a Ragusa : Con la realizzazione di una significativa opera muraria si sono chiusi a Ragusa gli appuntamenti per celebrare i 40 anni dell'Avis

Festa del tesseramento di CasaPound a Ragusa : CasaPound Ragusa ha organizzato per domenica una Festa del tesseramento che rappresenta anche un momento di incontro con i simpatizzanti

Reggio Calabria : a Gambarie la Festa della neve continua : Dopo la giornata inaugurale del 16 gennaio e le numerosissime presenze di domenica 20 gennaio (circa 15.000), nel confermare per tutte le prossime giornate festive i servizi ormai consolidati ed apprezzatissimi dal pubblico – il funzionamento del parcheggio al centro di Gambarie, il servizio bus navetta da Cucullaro, il Bus della neve da Reggio centro a cura dell’ATAM di Reggio Calabria -l’Amministrazione Comunale di Santo ...

55 passi nel sole di Al Bano è la Festa della famiglia Carrisi con Cristel vera sorpresa dell’evento : 55 passi nel sole di Al Bano è il vero show che il pubblico di Canale5 aspettava per la nuova annata di eventi dell'ammiraglia Mediaset, dopo la delusione Celentano del quale si attendono le ulteriori 7 puntate dopo un avvio blando e un crollo negli ascolti che non promette bene. Al Bano fa un salto temporale da far girare la testa per riportare il programma alla dimensione del varietà che aveva incollato il pubblico alla tv nei tempi in cui ...

A Casaprota torna la Sagra della Bruschetta - la "Festa più Festa dell'anno" : ... oltre allo stand gastronomico che proporrà tantissime ricette a base di radicchio e di altre materie prime tipiche; spettacoli di gruppi folkloristici e musicali completeranno il tutto, per dieci ...

Truppe dello Zimbabwe accusate di 'torture sistematiche' sui maniFestanti : La Commissione per i diritti umani dello Zimbabwe ha fortemente criticato le autorità per aver utilizzato le Truppe per sedare le proteste. Soldati sedano le proteste con la forza Un gruppo per i diritti umani nominato dallo stato in Zimbabwe ha accusato i soldati di usare "torture sistematiche" per reprimere le proteste. I disordini sono scoppiati più di una settimana fa a seguito di un forte aumento dei prezzi del carburante. Un portavoce del ...

Ispica - celebrata in Chiesa Madre la Festa provinciale della Polizia locale : E' stata celebrata lunedì a Ispica, nella Chiesa Madre di San Bartolomeo, la festa provinciale della Polizia locale, in occasione del patrono, San Sebastiano. Chiesa gremita con la presenza dei ...

Reddito di cittadinanza - Festa dell’M5S : Di Maio e Conte insieme sul palco | : Video, slide, professori di economia ed esperti di politiche del lavoro nell’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle al “Nazionale Spazio Eventi”