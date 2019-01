Felicità | così l’abbiamo eliminata dall’elenco delle nostre aspirazioni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) La radice del buon vivere è il buon governo. Cos’altro dovrebbe infatti essere la politica se non la cura dell’organizzazione sociale, e a cos’altro noi dovremmo tenere se non al raggiungimento della? Gli americani giustamente l’hanno messa in Costituzione, noi invece immaginiamo che lasia una condizionetanto impossibile che non soltantoquasidall’orizzonte, ma abbiamo impegnato il nostro tempo per scavare e tenere illuminato il senso opposto: quello cioè della nostra infrustrazioni,debolezze. Per dare una ragione alla nostra inabbiamo poi dovuto individuare un responsabile. Prima la politica di casa nostra, che abbiamo chiamato casta, il potere che ci governa e, a nostro dire, ci regala pena e ingiustizie e poi siamo entrati in casa altrui (l’Europa? La grande finanza?), ...