Fedez risponde alle prese in giro di Gué Pequeno e Ghali con un cuore

Chiara Ferragni risponde così a chi le chiede : «Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi come sostiene Fabrizio Corona?» : Poteva Chiara Ferragni passare per tradita dal marito Fedez? Poteva accettare che qualcuno la considerasse "cornuta"? E da parte di Silvia Provvedi? Per di più in base a...

"Fedez ha tradito Chiara con la mia ex Provvedi". E la Ferragni risponde alle accuse di Corona : "Fedez ti ha davvero tradita con Silvia Provvedi?" la domanda ricorre tra i commenti ai post su Instagram di Chiara Ferragni. Il dubbio è sorto ai follower in seguito alle diChiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona nel corso di una puntata di Verissimo."Il mio problema è che tutte le più belle dello spettacolo me le sono riuscite a fare", ha affermato Corona nel salotto della Toffanin, con la "classe" che lo ...

Fabrizio Corona : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. E mentre parla perde un dente in studio : ironia social. Intanto la Ferragni risponde : Fabrizio Corona, ospite nella puntata di Verissimo di sabato 19 gennaio, non ha avuto difficoltà a parlare di sé (il contrario sarebbe stata una notizia). Dopo aver ammesso di “aver fatto uso di cocaina” e di “aver smesso da tantissimo tempo”, ha aggiunto che per lui: “I soldi sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando, vado da uno ...

Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole : Ancora una volta Chiara Ferragni si trova a dover rispondere alle critiche di chi la accusa di non essere una buona madre. L’influencer è in viaggio di nozze alle Maldive con il marito Fedez... L'articolo Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.