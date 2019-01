Fedez | a Ghali non piace il suo album | «Che noia Airlines» Il marito di Chiara Ferragni

Fedez - scintille su Twitter con Ghali e Gué Pequeno per “Paranoia Airlines” : scintille social tra Ghali, Gué Pequeno e Fedez. “Che noia Airlines”, scrive infatti Ghali in un tweet: il riferimento è a “Paranoia Airlines”, il nuovo disco di Fedez. Il cantante italo-tunisino boccia così l’ultimo lavoro del rapper. Un tweet che ha conquistato già oltre tremila Like e che ha fatto discutere, con 843 commenti. Passa qualche minuto e interviene anche Gué Pequeno, che commenta il post con le emoticon ...

Fedez e Ghali - scintille su Twitter per "Paranoia Airlines" : Di certo non si può dire che il nuovo album di Fedez "Paranoia Airlines", uscito ieri, sia passato inosservato. Grande campagna pubblicitaria e mediatica dalle affissioni alla copertina del settimanale Vanity Fair, passando per la presentazione a Linate alla stampa e arrivando al grande evento che si è celebrato sempre ieri in Piazza Duomo a Milano con RTL 102.5 assieme a Chiara Ferragni, padrona di casa d"eccezione. Si è molto parlato delle ...

