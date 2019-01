Fabio Quagliarella come Batistuta | anche il Genoa celebra il record | “orgogliosi di

Fantastico Fabio Quagliarella - record di gol consecutivi in serie A : Infinito Fabio Fantastico Fabio Quagliarella. Il bomber di Castellammare con il gol segnato questa sera all’Udinese per il momentaneo 1-0 entra nella storia. A quasi 36 anni (li compira’ il 31 gennaio), l’attaccante della Sampdoria ha eguagliato oggi il record della serie A di gare consecutive festeggiate con almeno un gol. Al 33′ del primo tempo di Samp-Udinese, infatti, Quagliarella ha segnato la rete del momentaneo ...

Il Guardian incorona Fabio Quagliarella bomber d’Europa : L’Europa The Guardian incorona Fabio Quagliarella tra i bomber di Europa. E lo fa nella foto d’apertura accanto a Marcus Rashford e Lionel Messi. Dodici reti in dieci partite lo collocano al vertice degli attaccanti europei, ma è tutto il campionato italiano che fa bella figura. “La sua forma è caldissima” scrive il giornale inglese. bomber d’età A trentasei anni, Quagliarella è il capocannoniere di serie A. ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 20a giornata. Fabio Quagliarella bomber intramontabile - Stephan El Shaarawy decisivo dalla panchina : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che ha vissuto in questo fine settimana il suo ventesimo turno, in cui gli italiani hanno avuto un ruolo cruciale, sin dalle sfide del sabato, con la Roma che ha sconfitto il Torino per 3-2, grazie alle reti di Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy, finalmente decisivo anche dalla panchina. Buone novelle anche dalla sfida tra Udinese e Parma, dove per gli emiliani è arrivato il secondo gol consecutivo per ...

Milan - subito Fabio Quagliarella : calciomercato - la bomba di Luciano Moggi : Sarebbe sbagliato aspettarsi grossi arrivi in questo calciomercato, neppure i "soliti" inutili stranieri di seconda fascia. Ci sarà qualche prestito, ma si cercherà soprattutto di mettere le basi per gli affari estivi, magari i "parametro zero". Stanno intanto rientrando gli quelli che non hanno avu

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere : Fabio Quagliarella ha colpito ancora! : Classifica marcatori Serie A: Piatek è sempre il Capocannoniere del primo campionato italiano. Che succederà nella 19giornata?.

VIDEO Fabio Quagliarella - gol di tacco da urlo : magia stellare in Sampdoria-Chievo - colpo dello scorpione cosmico : Fabio Quagliarella non smette mai di stupire e a Santo Stefano ha regalato una primizia a tutti gli appassionati di calcio in occasione di Sampdoria-Chievo, match valido per la 18^ giornata di Serie A. L’attaccante dei blucerchiati, infatti, ha segnato un fantastico gol di tacco al 47′: un autentico colpo dello scorpione su punizione di Ramirez, deviazione verso la porta e rete del vantaggio dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO ...

Fabio Quagliarella rinnova con la Samp fino al 2020 : Roma, 26 dic., askanews, - Fabio Quagliarella sarà un giocatore della Samp fino al giugno 2020. Lo ha comunicato il club blucerchiato, che ha voluto mettere sotto l'albero il nuovo accordo con il ...

Milan - idea Fabio Quagliarella da affiancare allo spento Higuain : E', fin qui, la sua peggior stagione in Italia . Nelle precedenti, arrivato a questo punto del campionato, Gonzalo Higuain aveva segnato rispettivamente 12, 9,16,12 e 11 gol. Quest'anno, col Milan, è ...