Evasione | Gucci accusata di aver dribblato 1 | 4 miliardi di tasse | “Controllata svizzera

(Di sabato 26 gennaio 2019) Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presuntafiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison, che avrebbe nascosto circa 14,5di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm Stefano Civardi ha avuto tra i suoi protagonisti Carmine Rotondaro, ex consulente plenipotenziario del gruppo francese coinvolto in varie inchieste italiane che riguardano il business degli outlet The Mall. Gli stessi che, a Leccio Reggello, hanno avuto Tiziano Renzi come consulente.Dal canto suo la multinazionale francese di François Pinault respinge le accuse nel merito. La relazione, spiega Kering, sarà ora esaminata da un’unità dell’Agenzia ...