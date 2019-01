Eurofighter in volo per aereo sospetto sul Veneto Scramble di due caccia da Istrana per

Aereo sospetto sull'Italia centrale - si alzano in volo i caccia Eurofighter : Due caccia Eurofighter si sono alzati in volo oggi pomeriggio, 26 gennaio, dopo la segnalazione di un velivolo sconosciuto che procedeva a bassa quota e bassa velocità sui cieli dell'Italia centrale senza comunicare via radio col controllo del traffico Aereo. I due caccia subsonici, partiti dalla ba