Emiliano Sala | la raccolta fondi per continuare le ricerche nel canale della Manica

Dramma Emiliano Sala - applausi per Kanté : il gesto del giocatore del Chelsea è commovente : Il centrocampista del Chelsea, compagno di squadra di Sala ai tempi del Caen, ha deciso di pagare di tasca propria le ricerche per ritrovare l’aereo su cui viaggiava l’argentino Un gesto da applausi, che sottolinea la grande bontà d’animo di N’golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea infatti ha deciso di pagare di tasca propria le ricerche di Emiliano Sala, il giocatore del Cardiff scomparso nella serata di lunedì ...

A 4 giorni dalla scomparsa dell'aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala, calciatore da poco acquistato dal Cardiff e a poco più di 24 ore dall'annuncio della polizia di Guernsey, che aveva annunciato attraverso un comunicato Twitter la volontà di sospendere le ricerche, queste potrebbero riprendere presto. Infatti, la sorella Romina, arrivata nella città gallese, lancia un nuovo appello, dopo aver visitato la città

Emiliano Sala - la sorella Romina non si arrende : 'Mio fratello è ancora vivo - lo cercherò personalmente' : Sciarpe, bandiere, fiori, messaggi di speranza scritti su ogni superficie. È questa la scena che si è ritrovata davanti Romina Sala all'esterno dello stadio del Cardiff. La sorella di Emiliano, ...

Emiliano Sala - la sorella visita in lacrime il tributo dei tifosi del Cardiff : le foto : A 4 giorni dalla scomparsa dell'aereo sul quale viaggiava il fratello Emiliano, appena passato al Cardiff, e a poco più di 24 ore dall'annuncio della polizia dell'interruzione delle ricerche, la ...

Emiliano Sala : interrotte la ricerche - la sorella chiede di proseguire : E mentre il mondo del calcio globale è stretto in preghiera per la vita di Emiliano Sala, l'attaccante argentino disperso in mare tra Francia ed Inghilterra al seguito dell'avaria del velivolo sul quale viaggiava, la polizia inglese annuncia la sospensione delle ricerche. E' ovviamente caos nell'ambiente calcistico: non pochi addetti ai lavori si erano uniti alle preghiere di familiari ed amici nella speranza di notizie confortevoli riguardo la ...

Aereo scomparso nella Manica - la bellissima vignetta che sta facendo il giro del mondo : “Continuate a cercare Emiliano Sala” : La triste vicenda dell’Aereo scomparso sulla Manica con a bordo un pilota e il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala tiene tutti con il fiato sospeso. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, sul quale viaggiavano è sparito dai radar intorno alle 21:30 del 21 gennaio e da allora non si hanno più tracce del velivolo e tanto meno dei due passeggeri. Dopo 3 giorni di ricerche utilizzando imbarcazioni e mezzi aerei la polizia ne ...

Aereo scomparso nella Manica - la disperazione della famiglia di Emiliano Sala dopo la sospensione delle ricerche : “Continuate a cercare. Non può essere sparito così” : La polizia ha interrotto le ricerche dell’areo scomparso sulle acque del Canale della Manica la sera del 21 gennaio, a bordo del quale vi erano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60 anni. La polizia ha dichiarato che le possibilità di trovare i due vivi dopo oltre 3 giorni sono “estremamente remote”. Setacciando le acque gelide e in tempesta con imbarcazioni e mezzi aerei, i ...

Emiliano Sala - il disperato appello della sorella : 'Riprendete le ricerche' - un pesantissimo sospetto : La polizia inglese, ieri, ha comunicato di non aver più speranze di ritrovare l'aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, la sua nuova squadra. Il velivolo era ...

Dramma Emiliano Sala - retroscena inquietante : “il pilota non era autorizzato a trasportare passeggeri” : Dramma Emiliano Sala, emergono nuovi retroscena in merito al pilota del velivolo David Ibbotson: dettagli sconcertanti Dramma Emiliano Sala, emergono nuovi retroscena in merito a quanto accaduto al calciatore ed al velivolo sul quale viaggiava per raggiungere Cardiff. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal Times, il pilota del piccolo aereo non era autorizzato a trasportare passeggeri a pagamento. Tale ipotesi non è stata smentita ...