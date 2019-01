Elicottero contro aereo | arrestato il pilota francese

Elicottero contro l’aereo - l’istruttore sopravvissuto : “Non avevamo visto l’elicottero” : “Ci stavamo avvicinando alla zona di atterraggio, la manovra era già iniziata, all’improvviso ci siamo trovati davanti l’ Elicottero , non lo avevamo visto ”. E’ quanto ha riferito – secondo quanto appreso dall’ANSA – Philippe Michel, di 55 anni, istruttore di volo di Mennecy, sopravvissuto all’incidente avvenuto sotto il Rutor tra un ultraleggero e un Elicottero adibito al servizio di ...

Val d'Aosta - Elicottero contro aereo : bilancio finale è di 7 morti : Sono stati trovati i due dispersi dell'incidente aereo avvenuto venerdì sotto il Rutor, in Vad d'Aosta . Uno dei due corpi era a 50 metri dalla carcassa dell' elicottero , sepolto parecchi metri sotto la ...

Elicottero contro aereo : Bilancio sale a 7 morti : E' stato trovato morto anche il secondo disperso dell'incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio in Valle d'Aosta, nei pressi del ghiacciaio Rutor tra un ultraleggero da turismo e un Elicottero ...

Scontro tra aereo ed Elicottero in Valle d’Aosta : il bilancio definitivo - 7 morti : Trovato morto anche il secondo disperso dell’incidente aereo verificatosi ieri sotto il Rutor, tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. Le ricerche sono concluse: il bilancio finale è di 7 morti e 2 feriti gravi. Sul posto hanno operato una ventina di uomini – Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, guardia di finanza – impegnati nelle ricerche dell’ultimo disperso sul ...

Scontro tra aereo ed Elicottero in Valle d’Aosta : trovato morto un disperso : Uno dei 2 dispersi dell’incidente aereo verificatosi ieri sotto il Rutor, in Valle d’Aosta, è stato trovato a 50 metri dai resti dell’ elicottero , sepolto sotto metri di neve. Il corpo è stato trasportato a Valle . Il bilancio sale a 6 morti, 2 feriti e un disperso . Sul posto una ventina di uomini – Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, guardia di finanza – impegnati nelle ricerche dell’ultimo disperso ...

Scontro tra aereo ed Elicottero in Valle d’Aosta : tra le vittime un 53enne italiano : Tra le vittime dello Scontro tra un elicottero e un aereo da turismo, avvenuto ieri in Valle d’Aosta, vi è Maurizio Scarpelli, 53 anni di Reggello (Firenze), residente a Firenze. Era il pilota dell’eliski: aveva una lunga esperienza e gestiva, insieme a un socio, la Eli-Ghibli Helicopter Services con base tecnica a Reggello e sede operativa, con scuola di volo, all’aeroporto di Arezzo. Scarpelli pilotava elicotteri anche per la ...