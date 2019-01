Elezioni | Silvio Berlusconi arrivato all' Aquila | ' Mi auguro che il governo cada ogni

Elezioni - Silvio Berlusconi all'Aquila : visiterà anche le new town : Oggi all'Aquila arriva Silvio Berlusconi: alle 11 l'incontro con gli imprenditori all'auditorium dell'Ance, per spostarsi poi intorno alle 13 verso l'insediamento del Progetto case di Sant'Antonio. ...

Silvio Berlusconi : 'Mi candido alle Elezioni europee per responsabilità' : 'Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo'. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle europee del 26 maggio. 'C'è bisogno di cambiare questo governo ha ...

Silvio Berlusconi : "Mi candido alle Elezioni europee - torno in campo come nel '94 per fermare i comunisti" : Adesso è ufficiale: Silvio Berlusconi si candiderà alle elezioni europee. Dopo settimane di meditazioni, riunioni ad Arcore e ripensamenti, la decisione finale del Cavaliere. Ad annunciarla è stato lo stesso leader di Forza Italia durante un comizio in Sardegna in vista delle Regionali: "Scendo in c

Silvio Berlusconi : “Mi candido alle Elezioni europee per responsabilità” : “Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle europee del 26 maggio. L'articolo Silvio Berlusconi: “Mi candido alle elezioni europee per responsabilità” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Silvio Berlusconi ha detto che si candiderà alle Elezioni europee : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha detto che si candiderà alle elezioni europee del prossimo maggio, «per portare in Europa la mia voce, di un’Europa che deve essere cambiata». Ha anche aggiunto che si candida «per fermare questo

Silvio Berlusconi in campo : “Mi candido alle Elezioni Europee” : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi annuncia di volersi candidare alle prossime Elezioni europee, molto probabilmente come capolista di circoscrizione per Forza Italia. E dalla Sardegna attacca ancora: "Devo scendere in campo per fermare questo governo come nel 1994 ho fermato i comunisti".Continua a leggere

Silvio Berlusconi pronto a candidarsi alle Elezioni europee : “Mi presenterò in tutti i collegi” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sembra essere pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee: "È molto probabile che alla fine accetti di candidarmi alle prossime europee. In tutti i collegi, magari seguito da una donna", afferma sostenendo che la sua discesa in campo porterebbe tra il 3% e l'8% in più.Continua a leggere