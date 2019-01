Economia agricola, l'Italia dei giovani vuole farla crescere ma...

finanza-infograficando

(Di sabato 26 gennaio 2019) Inl'tira ancora, al punto che scopriamo di avere il più grande plotone di(under35) che vogliono dedicarsi al settore. Nessuno in Europa ne ha più di noi: oltre 70 mila.Crescita e ostacoli per l'Nel nostro Paese ci sono circa 56 mila imprese agricole gestite da under 35, con un ritmo di crescita da un anno all’altro il ritmo del 5%. Così come è alto il numero di studenti che scelgono la facoltà di Agraria (+15,5% negli ultimi sette anni). Tuttavia l'è anche ricca di insidie. Come sottolinea infatti la Corte dei Conti, l'utilizzo utilizzo dei fondi europei per il sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e per l’imprenditorialitàle rimane insoddisfacente e con effetti restano incerti. Nel periodo che va dal 2014 al 2020, ben 1,9 miliardi di euro avrebbero dovuto essere destinati allo sviluppo rurale ...