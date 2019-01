Ecco perché il Venezuela è la nuova Cuba

Ecco perché Jo Squillo non è partita per l'Isola dei Famosi : Jo Squillo ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale "Novella 2000" spiegando il grave motivo che l'ha tenuta lontana da "l'Isola dei Famosi" e dall'Honduras. Una settimana fa, al momento ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e il mistero di Mediaset : Ecco perché Barbara D'Urso non la nomina mai : Esce allo scoperto, Barbara D'Urso , e finalmente svela perché non nomina mai Tina Cipollari . Quello della opinionista di Uomini e donne 'censurata' dalla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ...

Life if is Strange 2 : Ecco perchè non è possibile acquistare i singoli Episodi : Da ieri è disponibile il secondo Episodio di Life is Strange 2, il quale ha attirato a se non poche critiche da parte dei giocatori, a causa dell’impossibilità di acquistarlo singolarmente. Dontnod Entertainment è intervenuta sulla questione spiegando il motivo che ha spinto il team a vendere il pacchetto completo piuttosto che i singoli Episodi. Life is Strange 2: Gli Episodi non sono acquistabili ...

Ecco perché la famiglia reale britannica non usa la cintura in auto : La cintura di sicurezza - quella presente in ogni automobile e di norma obbligatoria - viene sistematicamente evitata dalla famiglia reale brittanica. Neppure la regina Elisabetta è solita indossarla.L'incidente del Principe Filippo ha fatto balzare alle cronache un dettaglio che poteva essere sfuggito ai sudditi, ma pure ai tanti curiosi che hanno cominciato a interrogarsi sulla questione. La domanda, in effetti, è diventata lecita. C'è una ...

L'Orologio del giudizio a 2 minuti dalla mezzanotte - l'ora simbolica dell'apocalisse : Ecco perché : Questi tentativi intenzionali di distorcere la realtà esagerano le divisioni sociali, minano la fiducia nella scienza e diminuiscono la fiducia nelle elezioni e nelle istituzioni democratiche. COME ...

Redmi Note 7 dopo un paio di giorni ci ha già conquistati - Ecco perché (video) : ecco Redmi Note 7, il primo senza il brand Xiaomi ma l'ennesimo smartphone cinese che è pronto a sbaragliare la concorrenza a suon di qualità, l'abbiamo provato per qualche giorno e ve lo possiamo già consigliare ad occhi chiusi. L'articolo Redmi Note 7 dopo un paio di giorni ci ha già conquistati, ecco perché (video) proviene da TuttoAndroid.

SPAGNA - JULEN : SALVATAGGIO IN CORSO/ Ultime notizie - bimbo a 2 metri 'Ecco perché potrebbe essere vivo' : SPAGNA, JULEN: SALVATAGGIO in CORSO/ Ultime notizie, bambino distante solo due metri, il pediatra: "Ecco perché potrebbe essere vivo". Gli scavi del tunnel orizzontale per recuperare il piccolo JULEN stanno continuando senza sosta. Il raccordo ha superato la metà del tratto totale, circa due metri, e di conseguenza il bimbo spagnolo di soli 2 anni e mezzo è davvero ad un passo. Gli 8 minatori che si stanno alternando nelle operazioni, hanno ...

Mata-Juventus - nuova idea di Paratici : Ecco perchè si può : MATA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Daily Mirror“, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente la situazione legata a Mata, centrocampista offensivo attualmente in forza al Manchester United. Il giocatore piace parecchio a Paratici, ma anche ad Allegri. Mata rappresenterebbe un’idea in vista della prossima estate, anche se bisognerà valutare attentamente tutte le […] L'articolo ...

Le sberle non servono a nulla. Ecco perché è importante ricordarlo : Quando di fronte a fatti di cronaca orribili, a certe brutte dove sono protagonisti i più giovani ci preoccupiamo poi tendiamo a isolarne le cause, rimaniamo sugli aspetti individuali di chi li ...

CINA - CLONATE 5 SCIMMIE PER DIVENTARE INSONNI/ La Lav : 'Una sofferenza inutile - Ecco perché...' : CINA, CLONATE 5 SCIMMIE malate: non dormono. Serviranno a studi per trovare cure per ansia, diabete e tumori. Le ultime notizie sullo studio

L’Orologio dell’Apocalisse segna ancora 2 minuti alla mezzanotte : Ecco perché l’”orario” non è cambiato dallo scorso anno : Fondato nel 1945 dagli scienziati dell’Università di Chicago che hanno contribuito a sviluppare le prime armi atomiche nel Manhattan Project, il Bulletin of the Atomic Scientists ha creato l’”Orologio dell’Apocalisse” 2 anni dopo, utilizzando l’immagine dell’Apocalisse (la mezzanotte) e quella dell’esplosione nucleare (il contro alla rovescia fino a zero) per comunicare le minacce all’umanità e al pianeta. La decisione di spostare in avanti o ...

Venezuela : Ecco perché il potere di Maduro non è mai stato così a rischio : ... con le sanzioni introdotte dall'amministrazione Trump nell'agosto 2017, Washington ha leso direttamente l'economia Venezuelana limitando l'accesso del governo di Maduro al mercato finanziario ...

Isola dei Famosi 2019 - Aaron Nielsen pronto al naufragio : «Non era nei miei programmi - Ecco perchè mi hanno scelto» : 'Questa esperienza al reality mi obbligherà a mettermi alla prova sfidando le mie paure. Parto proprio per questo, per scoprire come reagirò in una situazione di difficoltà', Aaron Nielsen , figlio di ...

Bmw e Mercedes - nemiche e amiche. Ecco i perché di una (potenziale) alleanza : “nemiche amiche” è il titolo di una famosa pellicola del 1998, diretta da Chris Columbus e con protagoniste Julia Roberts e Susan Sarandon, interpreti di due donne molto diverse caratterialmente: si contendono i sentimenti dei figli di un uomo di cui una delle due è l’ex moglie e l’altra la nuova compagna. Alla fine, però, perseguendo un bene superiore, le due rivali si riscoprono complici. È quello che sta accadendo a BMW e Mercedes, due ...