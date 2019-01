Ecco cosa è successo quando abbiamo tentato di scommettere sugli eSport dai bookmaker

Giuseppe Rossi si racconta : 'Estasiato da Giggs - Ferguson un padre. Futuro? Ecco cosa voglio...' - : Sono pronto a qualsiasi sfida e mi sto allenando con i migliori giocatori al mondo, nella migliore squadra al mondo: non posso chiedere di più'.

Sagre ed Eventi in Campania : Ecco cosa il 26 e il 27 gennaio : La festa inizia alle ore 17.00 con l'accensione dei falò e l'apertura degli stand gastronomici e proseguirà per tutta la serata con spettacoli, gruppi musicali e volo finale dello squacqualacchion ...

Borse - tassi e bond : Ecco che cosa è cambiato in 10 anni : La misura dell'impatto sulle vite di milioni di persone in tutto il mondo che ha avuto la 'rivoluzione tecnologica' si riflette anche negli equilibri del mercato azionario che in 10 anni ha visto una ...

Il mercato del Self Storage è in crescita : Ecco cosa sono esattamente questi magazzini fai da te : Sebbene molto meno diffusi che dall'altra parte dell'Oceano, i magazzini di Self Storage occupano un posto sempre più rilevante nell'economia dei Paesi europei. Ad oggi il 60% di tali magazzini si ...

Sposarsi fa bene alla salute : è la forza dell’amore? No. Ecco cosa ha scoperto la scienza : Essere sposati, essere legati quasi indissolubilmente a qualcuno, giova alla nostra salute. Le persone sposate, secondo gli scienziati, camminano più velocemente e hanno una maggiore forza di presa, due caratteristiche che diventano segnale di un buono stato di salute, un minor rischio di morte e maggiori capacità fisiche. A rivelarlo è uno studio di Natasha Wood della University College London, pubblicato sulla rivista Plos One. Già in passato ...

Australian Open – Retroscena Federer - coach Luthi svela : “deluso dopo il ko con Tsitsipas - Ecco cosa l’ha sorpreso” : coach Severin Luthi svela lo stato d’animo di Roger Federer dopo il ko contro Stefanos Tsitsipas, soffermandosi poi sugli errori che hanno costretto lo svizzero ad abbandonare gli Australian Open La vittoria di Stefanos Tsitsipas su Roger Federer è stata la grande sorpresa del tabellone maschile degli Australian Open. Il tennista greco non ha solo tenuto testa al campione svizzero, ma è anche riuscito a trovare una contromisura al ...

Vietati cellulari nelle classi per tutti : Ecco cosa cambia : In arrivo una rivoluzione tra i banchi di scuola. Sarà infatti disposto il divieto “salvo casi particolari specifici, di utilizzo

I tumori si affrontano anche con l’alimentazione : Ecco cosa mangiare e cosa evitare : L’alimentazione è fondamentale per la nostra salute e per il nostro benessere. In particolare un’alimentazione equilibrata ci aiuta a prevenire molte patologie che al giorno d’oggi sembrano essere diventate la regola. Persino il cancro può essere prevenuto e affrontato grazie a ciò che mangiamo. Secondo una ricerca portato a termine dall’oncologa Maria Rosa Di Fazio, autrice del libro ‘mangiare bene per sconfiggere il male’, ...

Dormi bene e a sufficienza? Se la risposta è no sappi che sei a rischio Alzheimer : Ecco cosa succede al nostro organismo : Che la carenza di sonno possa aumentare il rischio di Alzheimer era un’evidenza già più volte illustrata dagli scienziati, ma ora un’ulteriore ricerca l’ha confermata. La proteina “Tau“, che numerosi studi hanno mostrato essere coinvolta in questo tipo di demenza, si accumula nel cervello in condizioni di deficit di sonno. Lo rivela uno studio condotto in diversi prestigiosi atenei statunitensi tra cui tra la ...

Benatia - la Juve apre alla cessione : Ecco cosa manca per la fumata bianca : E dopo aver risolto la grana legata a Gonzalo Higuain, ora il responsabile dell'Area Sport bianconera proverà a concentrarsi su un altro caso delicato: quello legato al futuro Medhi Benatia. IL ...

Diciotti - gli atti dei giudici già al Senato : Ecco cosa succederà a Salvini : La palla passa al Senato. Il colpo di scena che arriva da Catania, con il Tribunale dei ministri desideroso di processare Salvini, riapre la partita sul caso Diciotti. "Sì mi dichiaro colpevole -dice il leghista rivolto a follower e toghe - E Lo ridichiaro: ho bloccato e bloccherò la procedura degli sbarchi".La richiesta a procedereIl ministro dell'Interno è "inquisito" per "sequestro di persona aggravato", reato che avrebbe perpetrato la scorsa ...

Trivelle - Lega e M5S trovano un accordo : Ecco cosa hanno deciso : 'La politica del 'no a tutto' non fa bene al paese', si rimarca dal partito di Matteo Salvini. Mercoledì 23 gennaio, Costa aveva affermato: 'Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il ...

Avete mai provato quel dolore lancinante e improvviso nel petto che sembra spezzare il respiro? Ecco di cosa si tratta : Avete mai provato quel dolore acuto e improvviso nel petto, che sembra togliere il respiro per qualche secondo? Potrebbe essere una condizione chiamata Sindrome di cattura precordiale (PCS). La buona notizia è che a differenza di un infarto, non è pericolosa né letale, il dolore non si diffonde in altre aree del corpo e non causa altri sintomi. Il dolore è invece localizzato in un’area al centro o a lato del petto, solitamente non più larga di ...

Frequentare donne in carne rende gli uomini più felici : Ecco cosa dice la scienza : Gli uomini sono tendenzialmente attratti dalle donne magre, ma è con quelle in carne che scoprono la vera felicità. Non è il manifesto di un qualche movimento femminile, ma il...