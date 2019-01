È degli Uffizi | la Germania riconosce il furto del Vaso di Fiori di van Huysum

Governo della Germania : "Il quadro rubato è degli Uffizi - torni in Italia" : La risposta al question time di un parlamentare del Bundestag: "Ma la decisione non spetta a noi, la competenza è degli enti giudiziari dei Lander". Il celebre 'Vaso di fiori' del pittore olandese Jan van Huysum fu sottratto da un soldato tedesco alla fine della Seconda guerra...

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt : "La Germania restituisca le opere rubate dai nazisti" : Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt continua la sua battaglia per riportare in ItaliaIl Vaso di Fiori di Jan Van Huysum. Il quadro si trova nelle mani di una famiglia in Germania, ed era tenuto originariamente nella Sala dei Putti di Palazzo Pitti: venne preso dall'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Intervistato da La Verità, il direttore ha parlato di questa disputa e del suo rapporto di lunga data con il territorio ...