“Don’t stop me now” | Italia | un sabato perfetto da potenza mondiale

oasport

: DON’T STOP HIM NOW! ????? È un rocker ed è tutto nostro: che programma pazzesco Matteo #Rizzo, un libero che vale il… - Eurosport_IT : DON’T STOP HIM NOW! ????? È un rocker ed è tutto nostro: che programma pazzesco Matteo #Rizzo, un libero che vale il… - PiuIntrattenime : #Musica: Annunciato il musical sulla vita di Michael Jackson. “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” è... - sweets0vl : RT @Eurosport_IT: DON’T STOP HIM NOW! ????? È un rocker ed è tutto nostro: che programma pazzesco Matteo #Rizzo, un libero che vale il bronz… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) “Don’tme now” cantavano i Queen nel 1978. Sulle note della memorabile band britannica, Matteo Rizzo ha pattinato un programma libero da antologia agli Europei di pattinaggio artistico, risalendo dalla decima alla terza posizione: una medaglia di bronzo straordinaria ed insperata.No, non fermarti. Non fermarti più perché questo26 gennaio ha certificato quanto avevamo già intuito nelle settimane precedenti: siamo (sempre più) unanegli sport invernali. Se poi arrivano rinforzi del calibro di Sofia Goggia, allora un equipaggio già competitivo si trasforma in una vera corazzata.La stagione sta entrando ormai nel vivo ed i nostri portacolori si stanno facendo trovare pronti in quasi ogni contesto. Partiamo proprio dagli Europei di pattinaggio artistico. Due azzurri ai primi sei posti del singolo maschile non si erano mai visti in ...