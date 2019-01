Di Battista | ' Senza Putin ci sarebbe già stato un intervento armato USA in Venezuela'

Venezuela - Di Battista : "Senza Putin intervento armato Usa" : Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista , in un post dedicato alla crisi politica in Venezuela. "Io non l'ho mai difeso come non ho mai difeso Gheddafi, e ovviamente non li sto paragonando,. Qua ...

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'intervento armato degli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...

Giustizia - Briatore : “Salvini senza Di Maio? Non sono mica una coppia”. E su Di Battista : “Non so chi sia” : “Di Battista? Non so chi sia non lo conosco. Conosco Grillo. È una serata come tante altre, si parla di un argomento molto importante. La Giustizia va riformata con dei processi veloci e dei giudici che prendano decisioni. sono in processo da 10 anni. Io mi sento normale, vado a incontrare degli amici. Di Maio e Salvini? Saranno mica una coppia questi due, è normale che uno sia senza l’altro”. Così Flavio Briatore ...