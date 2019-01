Di Battista | papà pagava lavoratore in nero | mi sono incazzato

Le Iene dal papà di Di Battista ha un lavoratore in nero. Il pentastellato 'Ora vadano anche da Berlusconi' : ROMA - Di Battista come Di Maio nel mirino delle Iene. Per la stessa ragione: anche il padre dell'esponente pentastellato, rientrato in Italia per tornare nell'agone politico di casa nostra, ha al suo ...

M5S - Di Battista anticipa Le Iene : “Mio papà mi ha detto che ha avuto un lavoratore in nero. Mi sono incazzato a morte” : “Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia”. Lo dice Alessandro Di Battista in un video su Fb in cui spiega di aver saputo che nell’azienda di famiglia c’era un lavoratore in nero. “Ho chiesto a mio padre: ‘papà, è tutto a posto? Io ora mi rimetto un pò in pista anche se non da ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

ALESSANDRA MORETTI/ La compagna di Maurizio Battista : 'Con Anna è un papà affettuoso ma apprensivo' : ALESSANDRA MORETTI e la compagna di Maurizio Battista e madre di sua figlia Anna. Per la coppia presto un altro bambino? Gli ultimi gossip

Sfilata straordinaria dei Misteri - Battista : "Stessa emozione della visita di Papa Francesco". Sul riconoscimento Unesco il sindaco avverte : ... : "Zero passi falsi", rimarca ancora, riferendosi a quel tragitto lungo e tortuoso che non è possibile sbagliare e che dovrebbe, almeno in linea di principio, mettere da parte la politica. "Non ci ...