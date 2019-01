Di Battista : papà pagava lavoratore in nero - mi sono incazzato : Roma, 26 gen., askanews, - Alessandro Di Battista ammette che suo padre Vittorio ha pagato in nero un lavoratore della piccola azienda di famiglia. Lo fa in un video pubblicato su Facebook. Ripreso a ...

Di Battista : lavoratore in nero in ditta mio padre. Mi sono arrabbiato : Di Battista: lavoratore in nero in ditta mio padre. Mi sono arrabbiato L'esponente M5s anticipa su Facebook un'inchiesta delle Iene e svela che nell'azienda del papà, in difficoltà economiche, c'è un dipendente senza contratto. E aggiunge: "Comprendo ma non giustifico. Non si fa, e poi a noi fanno le pulci su ...

Di Battista : in ditta di papà lavoratore in nero - io incazzato : "Questa mattina mi ha chiamato mio padre e mi ha detto che è stato avvicinato da Le Iene in merito ad una piccola azienda di famiglia. Gli hanno chiesto se c'è un lavoratore in nero e lui ha risposto ...

Le Iene dal papà di Di Battista ha un lavoratore in nero. Il pentastellato 'Ora vadano anche da Berlusconi' : ROMA - Di Battista come Di Maio nel mirino delle Iene. Per la stessa ragione: anche il padre dell'esponente pentastellato, rientrato in Italia per tornare nell'agone politico di casa nostra, ha al suo ...

Di Battista : papà pagava lavoratore in nero - mi sono incazzato : Roma, 26 gen., askanews, - Alessandro Di Battista ammette che suo padre Vittorio ha pagato in nero un lavoratore della piccola azienda di famiglia. Lo fa in un video pubblicato su Facebook.Ripreso a ...

Di Battista anticipa un servizio delle Iene : «Ho saputo che mio padre ha un lavoratore in nero. Sono inc...» Video : Il pentastellato, in diretta Facebook, anticipa un'inchiesta delle Iene e denuncia il caso del dipendente senza contratto nell'azienda del padre Vittorio, in forte crisi. E aggiunge: «Mi Sono arrabbiato a morte, perché non si fa e perché a noi fanno le pulci su tutto»

Di Battista : "Mio padre ha lavoratore in nero - sono inc..." : "Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia". Lo dice Alessandro Di ...

M5S - Di Battista anticipa Le Iene : “Mio papà mi ha detto che ha avuto un lavoratore in nero. Mi sono incazzato a morte” : “Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia”. Lo dice Alessandro Di Battista in un video su Fb in cui spiega di aver saputo che nell’azienda di famiglia c’era un lavoratore in nero. “Ho chiesto a mio padre: ‘papà, è tutto a posto? Io ora mi rimetto un pò in pista anche se non da ...

Alessandro Di Battista confessa : “Nell’azienda di mio padre un lavoratore in nero - sono incazzato” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, annuncia durante una diretta Facebook che nell'azienda di suo padre c'è un lavoratore in nero, anticipando quanto verrà trasmesso durante un servizio de Le Iene. "Mi sono incazzato", dice Di Battista raccontando della conversazione avuta col padre.Continua a leggere

“Mio padre ha un lavoratore in nero - l’ho scoperto e mi sono incazzato” : Di Battista e le sue dichiarazioni che stanno facendo discutere : “Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia“. Lo dice Alessandro di Battista in un video su Fb in cui spiega di aver saputo che nell’azienda di famiglia c’era un lavoratore in nero. “Ho chiesto a mio padre: ‘Papà, è tutto a posto? Io ora mi rimetto un po’ in pista anche se non da ...

Di Battista : "Mio padre ha lavoratore in nero - mi sono inc..." : "Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia". Lo dice Alessandro Di ...

Di Battista : 'Mio padre ha un lavoratore in nero. Mi sono arrabbiato' : 'Qualche giorno fa ho chiesto a mio padre 'è tutto a posto?'. Lui mi ha detto di no, mi ha spiegato che è un momento di difficoltà dell'azienda e che ha un lavoratore di 78 anni che ogni tanto va a ...

Di Battista : "Mio padre ha un lavoratore in nero. Mi sono arrabbiato" : "Qualche giorno fa ho chiesto a mio padre 'è tutto a posto?'. Lui mi ha detto di no, mi ha spiegato che è un momento di difficoltà dell'azienda e che ha un lavoratore di 78 anni che ogni tanto va a dare una mano e non è riuscito a regolarizzare. Io mi sono incaz....". A raccontarlo in una diretta Facebook è Alessandro Di Battista, ex deputato M5s e tornato al fianco di Luigi Di Maio per la campagna elettorale delle ...

Alessandro Di Battista : "Nell'azienda di mio padre un lavoratore in nero. Mi sono arrabbiato a morte" : "Qualche giorno fa ho saputo da mio padre che c'è un lavoratore in nero nella sua azienda. Mi sono incazzato, è una cosa profondamente sbagliata. Mi sono arrabbiato a morte, perché non si fa e perché a noi fanno le pulci su tutto. Specialmente ora che sto tornando a dare una mano al Movimento 5 stelle". Così Alessandro di Battista, in diretta su Facebook: "Questa mattina mi ha chiamato mio padre, mi ha detto ...