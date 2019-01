De Jong-Barcellona | frecciata di Valverde a Guardiola | ' Non si parla con i giocatori

De Jong al Barcellona - Guardiola : “impossibile competere con questi club” : Il Barcellona ha piazzato il colpo Frenkie De Jong per 75 mln (più 11 di bonus), alza bandiera bianca il City di Guardiola. “Non sono deluso da lui – ha detto il tecnico catalano in conferenza stampa – È quasi impossibile competere con il Barça o il Real Madrid per il prestigio che hanno, per il campionato in cui giocano e perché sono club incredibili. I calciatori devono avere la libertà di scegliere, bisogna rispettare ...

De Ligt come De Jong : 'A chi non piacerebbe giocare nel Barcellona' : Intanto, proprio sulle voci di mercato, ha parlato a 'Nu Sport' lo stesso calciatore olandese dopo la partita giocata ieri sera tra Ajax ed Heerenveen: 'Non posso evitare che i giornalisti scrivano ...

Calciomercato Barcellona - preso ufficialmente Frenkie de Jong : pioggia di milioni per l’Ajax : Il club blaugrana ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista, che si trasferirà in Spagna a partire dal prossimo luglio Frenkie de Jong giocherà nel Barcellona a partire dalla prossima stagione. Il club blaugrana ha ufficializzato l’acquisto dall’Ajax del centrocampista, che si trasferirà in Spagna a partire dal 1 luglio 2019. Il Barcellona pagherà al club olandese 75 milioni di euro, più altri 11 milioni in bonus. ...

Mercato - colpo Barcellona : preso de Jong dall'Ajax per 86 milioni : ROMA - Nel giorno delle visite mediche di Piatek e Higuain la vera notizia di calcioMercato internazionale la piazza il Barcellona che annuncia ufficialmente l'acquisto di uno dei giocatori più ...

Calciomercato Barcellona - preso Frenkie de Jong dall'Ajax per 75 milioni : arriverà a giugno : Ora il colpo è ufficiale: uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo sarà un giocatore del Barcellona, nel solco di una tradizione olandese da anni legata ai colori dei catalani. ...

Colpo Barcellona - preso il giovane de Jong : Il calciomercato non dorme mai, specie quando è in piena sessione. Non solo le squadre italiane provano a rinforzarsi. Anche all’estero c’è chi lavora sodo per farsi trovare sempre pronti.Dopo il Colpo a sorpresa di Kevin Prince Boateng, il Barcellona annuncia un nuovo acquisto. Questa volta, però, parliamo di un rinforzo per il futuro … e che acquisto. Dal 1° luglio 2019, infatti, Frenkie de Jong, centrocampista ...

Barcellona - ecco de Jong : 5° acquisto più costoso nella storia del club : Il calciatore olandese si trasferirà in Spagna da luglio 2019. E' il quinto acquisto più costoso nella storia del club blaugrana. L'articolo Barcellona, ecco de Jong: 5° acquisto più costoso nella storia del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

De Jong Barcellona UFFICIALE : l’olandese blaugrana da giugno : DE Jong Barcellona – Il centrocampista Frenkie de Jong è ufficialmente un giocatore del Barcellona e si aggregherà alla sua nuova squadra dal prossimo 1 luglio. L’accordo tra il club blaugrana e l’Ajax, proprietaria del cartellino del talentuoso centrocampista olandese classe 1997, è stato ufficializzato sul sito del club campione di Spagna. Per il cartellino […] L'articolo De Jong Barcellona UFFICIALE: l’olandese ...

Barcellona-De Jong - è ufficiale. All'Ajax vanno 75 milioni + 11 variabili : L'accordo totale era ormai stato trovato. Così assicurava già ieri dall'Olanda il De Telegraaf, che riportava anche le cifre di un'operazione incredibile, da 90 milioni di euro! Dalla Spagna il Mundo ...

Barcellona - Frenkie de Jong bloccato per giugno : il centrocampista dell'Ajax a un passo dai blaugrana : Kevin Prince Boateng, ma non solo. In casa Barcellona si guarda già oltre il calciomercato di gennaio e si pianificano già i colpi per la prossima stagione. In quest'ottica va visto l'affondo per ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - si riapre la pista De Jong : l'olandese si allontana dal Barcellona : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: secondo Carlo Alvino la pista James Rodriguez è possibile, intanto Fofana e de Paul sono nel mirino.

«De Jong-Barcellona - manca solo la firma» : ... Manchester City, Juventus e Paris Saint Germain , a riprova del valore tecnico del calciatore olandese che, considerando la giovane età, 21 anni , potrebbe diventare uno dei più forti al mondo nel ...

De Jong dice sì al Barcellona - teso con Rabiot : la mamma vede altri club : Invece, come scrive Sport , c'è qualcosa che non va... TENSIONE - Un'intera prima pagina dedicata: il Barcellona sta pressando il calciatore e l'entourage per firmare il contratto, ma la mamma di ...

Bayern Monaco-Barcellona - sfida di mercato per De Jong : l’Ajax si sfrega le mani : Il club bavarese ha lanciato l’assalto al giocatore dell’Ajax, su cui c’è da tempo il Barcellona C’è anche il Bayern Monaco sulle tracce di Frenkie De Jong, il giovane talento dell’Ajax nel mirino del Barcellona. E’ quanto scrive oggi la ‘Bild’ rivelando la ferma volontà dei campioni di Germania di puntare sull’olandese per rafforzare il centrocampo. Quello che sembra certo è che è ...