DAZN Serie A | 21a Giornata Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

(Di sabato 26 gennaio 2019) La 21esimadiA TIM susi apre sabato sera alle 20.30 con il Milan, reduce dalla convincente vittoria esterna contro il Genoa, che scenderà in campo tra le mura amiche di San Siro contro il Napoli di Carlo Ancelotti, secondo in classifica. Al termine del match spazio a Diletta Gol, lo show di, condotto da Diletta Leotta, con interviste esclusive, analisi e highlights del sabato calcistico. Ospite in studio, oltre a Mauro Camoranesi, anche Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e attuale commissario tecnico dell’Ucraina.Domenica, invece, il lunch match delle 12.30 vedrà contrapposte Chievo Verona e Fiorentina, mentre alle 15.00 sarà la volta del derby emiliano tra Parma e Spal.