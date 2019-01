Dalla Regione subito 250mila euro per le imprese danneggiate dalla chiusura dell' E45

Roma - ex ospedale San Giacomo in vendita per 61 milioni : “Dalla Regione regalo - ma rischi dalle norme del governo” : La vendita del complesso dell’ex ospedale San Giacomo, prestigioso immobile di oltre 30mila metri quadri nel centro a Roma, sembra ormai cosa fatta. Con l’ultimo provvedimento adottato in Regione Lazio, dal direttore dell’area per la valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del dipartimento bilancio, è stato approvato il conferimento al fondo immobiliare “i3- Regione Lazio”. E’ il penultimo passaggio per la vendita definitiva al ...

Dalla Regione Liguria 5 milioni a piccole imprese e start up ad alto potenziale : Genova - 'Abbiamo stanziato 5 milioni sul Fondo di sviluppo regionale per sostenere piccole e medie imprese e start up del territorio, coerentemente con il nostro progetto di sviluppo economico . ...

Consulta Regionale dei nove Ordini degli Architetti della Sicilia : ´I Bandi tipo approvati Dalla Regione Siciliana sono uno strumento ... : "Abbiamo condiviso, sin dalle prime battute, il Decreto n°30 Gab dello scorso 5 dicembre, a firma dell'Assessore alle Infrastrutture Falcone, attraverso il quale la Regione Siciliana ha dotato le ...

I pugliesi nel mondo nominati 'ambasciatori' Dalla Regione per promuovere il turismo : Gli eventi si svolgeranno da fine febbraio fino a dicembre 2019 e saranno incentrati soprattutto sull' enogastronomia , con iniziative di promozione, animazione e spettacoli dal vivo, rigorosamente ...

Programmazione territoriale - gli ultimi progetti finanziati Dalla Regione per la Gallura : Il progetto "La Città di paesi della Gallura". Quindici progetti chiusi, 5 da firmare entro febbraio, altri 6 avviati e finanziati. Totale: 26 progetti, 37 Unioni coinvolte, 295 Comuni, ovvero il ...

Impianti sportivi. Dalla Regione altri 322mila euro per le stutture della provincia di Ravenna : ... la piastra coperta polivalente di via Togliatti a Bagnacavallo - spiega Bagnari - con un contributo di 120 mila euro, l'adeguamento Impiantistico e messa in sicurezza del palazzetto dello sport di ...

Agricoltura - biodiversità e lotta al cambiamento climatico : ecco i bandi finanziati Dalla Regione Emilia-Romagna con 10 milioni di euro : Poco meno di 10 milioni di euro per la gestione di zone umide, boschetti, corridoi ecologici, la salvaguardia del paesaggio agrario, il sequestro di carbonio nei suoli, la difesa delle razze animali autoctone e delle varietà antiche. Sono le risorse stanziate dal nuovo Psr, Piano di sviluppo rurale 2014-2020, e messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna attraverso 5 diversi bandi destinati ad aziende agricole e altre realtà che gestiscono ...

Maltempo - Canale Monfalcone : Dalla Regione Friuli 600.000 euro : Tra progettazione e lavori, costera’ circa 600mila euro, a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, la messa in sicurezza della banchina sinistra del Canale Valentinis di Monfalcone, gia’ colpita dalle mareggiate nel 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre scorso. Lo annuncia in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, recependo la ...

Lombardia : 1 - 5 milioni Dalla Regione per 25 interventi urgenti per maltempo : Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche mediante interventi di natura temporanea. Si tratta di una prima tranche di ...

Maltempo - frana Bussoleno : Dalla Regione Piemonte oltre 3 - 5 mln : Per il ripristino del territorio di Bussoleno colpito dalla frana del giugno scorso saranno messi in campo oltre tre milioni e mezzo. Lo sottolinea l’assessore regionale Alberto Valmaggia, oggi in sopralluogo per la presentazione degli interventi. Questi prevedono la pulizia dell’area interessata, la creazione di vasche di trattenuta, il convogliamento delle acque del rio Comba delle Foglie verso la Dora Riparia, i primi lavori sul ...

Comunità solidali - il 7 gennaio la presentazione di quattro importanti progetti finanziati Dalla Regione Lazio in ambito sociale : Si tratta nello specifico dei seguenti progetti: I Tesori dell'arcobaleno, Dal cucuzzolo della montagna, Sport estremi: l'Hockey in carrozzina elettrica, Emporio solidale. Un punto di Comunità. ...

Maltempo Sicilia - nevicata Capodanno 2015 : 80% dei contributi Dalla Regione : Innalzato dal 38,26 all’80 per cento il contributo economico alle 30 aziende agricole colpite dall’eccezionale nevicata che nella notte tra il 31 dicembre 2014 e l’1 gennaio 2015 si abbatte’ sui comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. La Regione ha deciso di aumentare il contributo per le spese di reimpianto delle serre agricole danneggiate dalla nevicata. “A distanza di 4 anni esatti si ...

Innovazione : progetti ENEA premiati Dalla Regione Lazio : Produrre in grandi quantità e a basso costo pigmenti vegetali dalle funzioni antiossidanti come le crocine utilizzando cellule di lievito anziché gli stimmi dei fiori di zafferano; sintetizzare nanomateriali per dispositivi a LED innovativi, a basso consumo di energia e dal ridotto impatto ambientale, attraverso sistemi laser; infine produrre scaffold ingegnerizzati per la rigenerazione di cellule, tessuti e organi umani danneggiati. Sono questi ...

Iacp trapani - Finanziati Dalla Regione sei progetti di manutenzione straordinaria per circa 500 mila euro : L'Iacp di trapani ha avuto Finanziati, dalla Regione Siciliana , sei progetti di manutenzione straordinaria. La notifica dei decreti è avvenuta lo scorso 31 Dicembre. I fondi stanziati ammontano a ...