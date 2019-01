Da Messi a Cristiano Ronaldo | auguri speciali per Valentino Lopez | la speciale sorpresa

Cristiano Ronaldo - 25 rigori sbagliati come Messi. Ma la statistica premia il portoghese : Nel bene e nel male, sempre uno contro l'altro, anche adesso che non giocano più nello stesso campionato. Difficile non paragonare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, nonostante uno giochi in Spagna e l'...

Cristiano Ronaldo vola a Jeddah per la Supercoppa - in Italia arriva… Leo Messi : i motivi della visita lampo : Il giocatore del Barcellona è arrivato in provincia di Pordenone nella mattinata di ieri, per poi ripartire nel primo pomeriggio alla volta della Spagna Viaggio lampo di Lionel Messi in Italia, proprio mentre Cristiano Ronaldo volava verso l’Arabia Saudita alla volta di Jeddah. Il campione argentino è giunto in mattinata a Sacile, in provincia di Pordenone, per incontrare il proprio dietologo di fiducia, ovvero il dottor Giuliano ...

La squadra del 2018 della Uefa : Cristiano Ronaldo con Messi e Mbappé. Le FOTO : I tifosi di tutto il mondo hanno votato sul sito dell'Uefa i migliori giocatori dell'anno solare appena concluso: presente l'attaccante della Juventus, unico calciatore della Serie A presente in ...

Messi e Cristiano Ronaldo i migliori marcatori in Europa - ma nel mondo li batte Baghdad Bounedjah : Nonostante Lionel Messi e Cristiano Ronaldo abbiano dominato la classifica dei migliori marcatori nei maggiori campionati europei, più coppe nazionali e continentali, se dovessero essere presi in ...

Inter - Moratti : "Cristiano-Juve? Avrei risposto con Messi..." : ... "Come Avrei risposto al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? L'Inter avrebbe dato un segnale, magari un tentativo per Messi l'avremmo fatto....", ha scherzato ai microfoni di Sky Sport. Il presidente ...

Le Top 11 di WhoScored : in Italia vince Cristiano Ronaldo - ma in Europa domina Messi : La fine dell'anno è il classico momento di bilanci e classifiche dei dodici mesi appena trascorsi. WhoScored.com, portale inglese specializzato nelle statistiche di calcio, ha stilato una Top 11 per ...

Calcio - Scarpa d’Oro 2019 : la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa - tutti i gol e i punti. Che lotta tra Messi e Cristiano Ronaldo : La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati ...

Messi re del gol nel 2018 : battuto Cristiano Ronaldo : Fine anno, tempo di bilanci. E tra i tanti proposti non può mancare quello tra i due giocatori migliori al mondo: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In Spagna la partenza in direzione Juventus di CR7 non è ancora stata del tutto digerita, e i paragoni con la stella del Barcellona continuano anche ora che i ...

Cristiano Ronaldo chiama - Messi risponde : anche la 'Pulce' in Italia? 'Le mie sfide si rinnovano ogni anno' : Non ho bisogno di alcun cambiamento, sono nella miglior squadra del mondo. Le mie sfide ed i miei obiettivi si rinnovano ogni anno e non voglio andare via '.

Cristiano Ronaldo chiama - Messi risponde : anche la ‘Pulce’ in Italia? “Le mie sfide si rinnovano ogni anno” : Cristiano Ronaldo invita Messi in Italia: la risposta della Pulce in un’intervista al giornale spagnolo Marca La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi non cesserà mai: anche se CR7 ha iniziato una nuova avventura con la Juventus, non mancano gli spunti per parlare del dualismo col collega argentino del Barcellona. Qualche settimana fa, l’attaccante portoghese bianconero, in un’intervista alla ‘rosea’, ...

Messi : "Vorrei lavorare ancora con Guardiola. La rivalità con Cristiano Ronaldo è un bene per il pubblico" : "Sono nella migliore squadra del mondo, voglio restare qui" Con Cristiano Ronaldo, Messi ha condiviso anche anni di lotte per la conquista del Pallone d'Oro . Quest'anno, a interrompere il duopolio ...

Barcellona - Messi a tutto tondo : “Tornerei a lavorare con Guardiola. Su Cristiano Ronaldo…” : In una interessante intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Lionel Messi ha toccato molti dei temi che lo riguardano e che ne hanno caratterizzato la carriera, dal Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il prestigioso riconoscimento, l’argentino dice di non essere stato sorpreso dall’incoronazione di Modric: “Non mi ha sorpreso o deluso la quinta posizione finale in classifica. Dico la ...

Calcio - quanto guadagnano Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar? La classifica dei calciatori più ricchi del mondo : Come ogni anno France Football ha stilato la classifica dei calciatori più ricchi al mondo per introiti annui tra stipendi, bonus e sponsor. Il podio vede in testa l’argentino Lionel Messi, che totalizza 126 milioni di euro, frutto soprattutto dello stratosferico stipendio che il Barcellona può offrirgli, mentre al secondo posto si piazza lo juventino Cristiano Ronaldo, che sopperisce ad uno stipendio notevolmente più basso con un maggior ...

Messi o Cristiano Ronaldo? Klopp : 'Ho solo un selfie nel mio smartphone - è con Messi' : Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? È l'annoso dibattito che anima il calcio internazionale da ormai quasi più di 10 anni e che viene alimentato a colpi di Palloni d'Oro, gol e Champions League. E come ...