Crociere del Gusto con i prodotti della Franciacorta

Crociere : nel 2019 previsti 13mila sbarchi da 14 navi - 25 percento in meno del 2018 : La società che gestisce il terminal Crociere di Ravenna rende noto il calendario degli attracchi previsti per il 2019 a Porto Corsini e la tabella indica un calo degli sbarchi di circa il 25 percento ...

MSC avrà delle nuove mini navi per Crociere di lusso :

Omaggio a Costa Crociere - perla del Sistema Italia nel mondo : SAN PAOLO – Come la torcia olimpica, che dal luogo dell´accensione viene portata dai tedofori al luogo di celebrazione dell’olimpiade,

Crociere di lusso - dall'Australia all'Italia : le rotte del 2019 :

Viaggi & Turismo : le Crociere ridurranno l’impatto delle emissioni del 40% : La Clia, l’associazione internazionale dell’industria crocieristica, ha annunciato l’impegno formale a ridurre entro il 2030 le emissioni di carbonio del 40% da parte di tutte le navi da crociera del mondo. I progressi verso tale obiettivo saranno misurati partendo dal livello di emissioni da parte delle navi da crociera registrato nel 2008. Clia si impegna a comunicare annualmente i progressi del settore nel rispetto di questo ...

Le migliori Crociere per fare il giro del mondo :

Portogallo - pensionati inglesi facevano sette Crociere l'anno : erano corrieri della droga : Avevano uno stile di vita agiato, potevano permettersi viaggi di lusso e ogni tipo di sfizio. Ma per Sue e Roger Clarke, due pensionati inglesi, è finita malissimo. I due la scorsa settimana sono stati arrestati a Lisbona, in Portogallo, proprio mentre si preparavano a sbarcare da una delle tante crociere, circa sette, che ogni anno la coppia compiva in giro per il mondo. Questi viaggi avevano un solo scopo, ovvero quello di trasportare chili e ...

