Corso Umberto | luminarie natalizie a rischio crollo | interviene l' Esercito

Corso Umberto - negozio a fuoco : fumo nero - residenti in fuga : Due squadre dei vigili del fuoco sono all'opera nel centro di Napoli, in Corso Umberto 39, per domare le fiamme sprigionatesi in un locale adibito a deposito di un negozio di abbigliamento. Dal locale,...

Corso Umberto - rogo nel deposito : fumo nero - residenti in fuga : Due squadre dei vigili del fuoco sono all'opera nel centro di Napoli, in Corso Umberto 39, per domare le fiamme sprigionatesi in un locale adibito a deposito di un negozio di abbigliamento. Dal locale,...

Castelvetere sul Calore. In Corso Umberto trovato morto un trentenne : Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un’auto parcheggiata in corso Umberto a Castelvetere sul Calore (Avellino).

La nuova via Dante piace - Corso Umberto per ora no. Ma il traffico è ancora un rebus fotogallery : La scelta di animare il nuovo tratto pedonale con spettacoli per bambini è riuscita probabilmente solo in parte. corso Umberto I era perlopiù vuoto nel tratto più prossimo alla stazione , complice ...

ChocoModica : Lorenzo Licitra riscalda Corso Umberto : Il cantante ragusano Lorenzo Licitra ieri sera ha incantato il pubblico di ChocoModica. Diverse le cover famose interpretate in corso Umberto.

Incidente stradale a Modica tra Corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino : Una 17enne è rimasta ferita sabato sera in un Incidente stradale avvenuto tra corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino a Modica.