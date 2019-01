Concorsi pubblici per differenti ruoli professionali - tra cui sociologi - in Campania : Sono numerose le posizioni vacanti grazie a nuovi Concorsi e selezioni pubbliche in Campania emanate da due enti comunali. I bandi, con scadenza a fine febbraio sono stati pubblicati dal Comune di Ercolano, per il reclutamento di sei assistenti sociali, uno psicologo, due sociologi, un amministratore specializzato e due mediatori culturali e dal Comune di Castellammare Stabia per l'assunzione di istruttori amministrativi, tecnici, informatici e ...

Concorsi pubblici 2019 : cosa aspettarsi nel nuovo anno : L’anno appena passato, il 2018, è stato ricco di bandi di concorso attesi da diversi anni, come quello per i 2004 posti per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle scuole, quello per Segretari Comunali, quello per Funzionari del Miur e i diversi bandi emessi da Ministeri ed enti Locali. Anche il 2019 sarà un anno pieno di Concorsi Pubblici poiché verranno conclusi quelli già avviati nell’anno precedente e verranno ...

Concorsi pubblici gennaio 2019 : posti e requisiti diplomati-laureati : Concorsi pubblici gennaio 2019: posti e requisiti diplomati-laureati Requsiti e domanda Concorsi pubblici gennaio 2019 Diversi Concorsi pubblici in arrivo tra gennaio e febbraio per chi sta cercando un impiego; posti in Rai, nell’Università e nella Scuola, spazio anche agli aspiranti assistenti sociali. Concorsi pubblici: Università e Scuola L’Università di Bari ha messo a bando 6 posti per personale di area amministrativa e gestionale. Nello ...

Concorsi pubblici : le opportunità in GU 1/2019 : Vi presentiamo le opportunità di lavoro, in particolare tutti i Concorsi pubblici, tratti direttamente dalla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 102 del 28.12.2018 e n. 1 del 4.01.2019 Concorsi pubblici: ENTI LOCALI CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA CONCORSO (scad. 27 gennaio 2019) Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di formazione e lavoro di istruttore tecnico, categoria ...

Concorsi pubblici di Ministeri e istituzioni europee in scadenza a gennaio : Il Ministero dei Trasporti e il Ministero delle Politiche Agricole hanno indetto due Concorsi pubblici per assumere personale altamente preparato da inserire presso i propri organici; si segnalano anche selezioni di personale da parte di 5 importanti istituzioni dell'Unione Europea, sempre per personale altamente qualificato.. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di concorso in scadenza a gennaio 2019 dai Ministeri Il ...

«Concorsi pubblici - verso la proroga degli idonei post 2014» : Sblocco del turnover per 450mila statali (ma grazie a quota 100 potrebbero essere molti di più) e proroghe delle graduatorie in scadenza per i concorsisti idonei a partire dal 2014. Dopo...

Concorsi pubblici - c'è una buona notizia per 140mila italiani : In ansia migliaia di idonei ai Concorsi pubblici, vincitori, il cui nome compare nelle graduatorie in scadenza il 31...

Comune Torino : Concorsi pubblici per lavorare nelle Biblioteche : Vi piacerebbe lavorare in una splendida città del Nord? Amate il mondo dei libri? Andate matti per l'odore della carta? Allora quest'articolo fa per voi! A breve il Comune di Torino pubblicherà nuovi concorsi per Bibliotecari.

Concorsi pubblici - la rassegna della GU del 28/11 : La rassegna dei Concorsi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 92 del 20.11.2018 e n. 93 del 23.11.2018. Enti locali, Amministrazioni centrali, Enti pubblici statali, Università ed altri Istituti di Istruzione, Aziende Sanitarie e altre Istituzioni sanitarie, altri Enti. Cliccando direttamente sui link si potrà consultare il testo completo. La rassegna dei Concorsi pubblici: ENTI LOCALI CITTA’ ...

Concorsi pubblici 2019 : tutti quelli in uscita nel nuovo anno : Il 2018 sta per terminare con un elenco di Concorsi già chiusi, alcuni ancora attesi, altri in fase di procedura di selezione: niente paura per chi non avesse avuto modo e tempo di candidarsi, perché sono stati annunciati altrettanti Concorsi pubblici 2019. Il nuovo anno porterà quindi una bella manciata di Bandi a cui iscriversi per tentare il tuffo nell’impiego pubblico. tutti i Concorsi pubblici del 2018 Tanti Concorsi, alcuni dei quali ...

Rassegna dei Concorsi - ultime notizie 22/11 : Enti Pubblici Statali : Un elenco si tutti i concorsi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale relativamente agli Enti Pubblici Statali. Cliccando direttamente sui link si potrà consultare il testo completo. Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – concorsi ed Esami n. 90 del 13.11.18 e n. 91 del 16.11.18 Rassegna dei concorsi banditi dagli Enti Pubblici Statali CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a ...

Concorsi pubblici - 140mila idonei di nuovo a rischio scadenza. Governo valuta proroga - i comitati : “Cambiare i vincoli” : Si decide in questi giorni la sorte di migliaia di idonei ai Concorsi pubblici, il cui nome compare nelle graduatorie in scadenza il 31 dicembre 2018. Liste di cui si discute ogni anno, quando si mette mano alla manovra, senza che si riesca a trovare una soluzione che faccia uscire dal limbo queste persone. Un esercito con alle spalle sacrifici e studi. Si tratta di quasi 140mila persone, tenendo conto solo delle graduatorie relative ai circa ...

Concorsi pubblici AGENAS : 66 assunzioni : Anno che si è rivelato molto prolifico per quanto riguarda il campo delle assunzioni, che siano esse riguardanti il settore pubblico, con numerosi Concorsi di Enti Pubblici, oppure messe in atto da Aziende private alla ricerca di nuove risorse per contratti part time oppure a tempo indeterminato, come ad esempio le Nuove assunzioni in RAI. Vediamo ora in dettaglio i bandi pubblicati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ...